Летящий в воздухе снаряд взрывается, при этом выделяется энергия и разлетаются осколки. Можно ли применять к снаряду и осколкам закон сохранения импульса для определения скорости осколков сразу после взрыва? Нельзя – НЕВЕРНО Можно – ВЕРНО

Закон сохранения импульса применим к замкнутым системам. Это такие системы тел, в которых тела взаимодействуют только друг с другом, а сумма внешних сил, действующих на систему тел, равна нулю.

Осколки во время взрыва взаимодействуют друг с другом, они отталкиваются друг от друга. Также на снаряд до взрыва и на осколки после взрыва действует сила тяжести со стороны Земли, не входящей в систему, но поскольку мы рассматриваем скорости осколков через короткий промежуток времени сразу после взрыва, то за это время сила тяжести не успеет значительно повлиять на импульс осколков и ею можно пренебречь.

Систему можем считать замкнутой и применить закон сохранения импульса.

Нас при этом не интересует значение выделившейся при взрыве энергии, нас интересует факт взаимодействия тел системы между собой и факт действия на систему внешних сил.