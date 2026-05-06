В ходе решения задачи был применен закон сохранения импульса. Полученное уравнение записали в выбранной системе координат, решили его и получили скорость, равную . Отрицательная скорость физического смысла не имеет, решений нет – НЕВЕРНО Отрицательное значение скорости означает, что тело движется со скоростью в сторону, противоположную предполагаемому направлению – ВЕРНО

Предположим, мы решали задачу на нахождение скорости тела после взаимодействия с другим телом, например, на столкновение двух шариков. Мы применили закон сохранения импульса, который описывает взаимодействие двух тел между собой. Записывая импульс тела после взаимодействия, мы могли предположить, что первый шар будет двигаться в ту же сторону, что и до движения, если направление не задано.

Далее мы записываем закон сохранения импульса в проекциях на выбранные оси координат. При этом мы знаем, что знак плюс или минус означает направление проекции вектора скорости на ось координат.

Получив отрицательный ответ, мы делаем вывод, что направление движения шара было выбрано неправильно, и шар будет двигаться в сторону, противоположную той, которую мы предположили.