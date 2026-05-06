Формула центростремительного ускорения . При равномерном движении по окружности абсолютное значение скорости не меняется. Значит, абсолютное значение тоже постоянно. Такое движение является равноускоренным – НЕВЕРНО Такое движения не является равноускоренным – ВЕРНО

При равномерном движении по окружности ускорение постоянно лишь по модулю, а его направление постоянно изменяется.

Обратите внимание на рисунок. На нем показано направление скорости (по касательной) и направление ускорения для двух произвольных точек. Как видите, направление ускорения изменяется.

Говорить, что – нельзя.

Поскольку ускорение – векторная величина, его нельзя считать в этом случае постоянным.