Ошибка 3. Период движения по окружности

Велосипедист, двигаясь равномерно по окружности, проехал полкруга за 10 секунд. Период такого движения – НЕВЕРНО Период такого движения – ВЕРНО

В задачах на периодическое движение (в частности, на движение по окружности) заданное время необязательно является периодом. Обращайте внимание, какое движение совершает тело за указанное время.

Периодом называется время, за которое тело совершает 1 полный оборот; после этого движение начинает повторяться. В этой задаче велосипедист проехал только половину круга за 10 секунд. Периодом будет время, за которое он проедет целый круг, ведь только потом его движение начнет повторяться (анимация).

Когда в задаче спрашивается именно про значение периода, то достаточно сложно ошибиться при его определении. Но нахождение периода может быть лишь одной из составляющих решения задачи. В таком случае обращайте внимание, какое значение вы подставляете в формулу: период вращения или заданное в условии время.

Ошибка 4. Среднее и мгновенное значение ускорения

Через промежуток времени, равный периоду, скорость тела опять принимает начальное значение. Следовательно, ее изменение равно нулю и мгновенное ускорение также равно нулю – НЕВЕРНО Следовательно, ее изменение равно нулю и среднее значение ускорение также равно нулю – ВЕРНО

Ускорение при равномерном движении по окружности все время изменяется (по направлению). Чтобы получить мгновенное значение ускорения, нужно взять малый промежуток времени. Если же взять в качестве промежутка времени целый период, то получится среднее за период значение ускорения. Это среднее значение действительно равно нулю (как и среднее значение скорости движения тела).

Приведем похожий пример. Сделайте два шага вперед и два шага назад. Вы вернулись в ту же точку, откуда начинали движение. Суммарное перемещение за весь период движения равно нулю. Но при этом, если разбить движение на несколько этапов (например, вперед и назад), перемещение на каждом этапе не будет нулевым.