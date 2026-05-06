Перемещение при движении по окружности все время изменяет свое направление. Называть такое движение равномерным нельзя – НЕВЕРНО Называть такое движение равномерным можно – ВЕРНО

Все дело в том, что выбрать в качестве «равной меры». При изучении прямолинейного движения такими равными мерами в физике выбрано перемещение, то есть за любые одинаковые промежутки времени тело совершает одинаковое перемещение.

А вот при равномерном движении по окружности такими равными мерами можно взять угол, на который тело сдвигается (поворачивается) за любые одинаковые промежутки времени.

А можно ли дать общее определение равномерного движения для прямой линии и окружности? Оказывается, что да. Для этого достаточно обратить внимание, что в обоих случаях тело проходит одинаковый путь.