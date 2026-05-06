При криволинейном движении тела меняется направление движения, поэтому стоит учитывать, что скорость является вектором. Изменение скорости следует считать как разность векторов.

Ускорение так же, как и при прямолинейном движении равно изменению скорости со временем.

Пример. Автомобиль движется со скоростью 9 м/с, затем поворачивает на 90º и продолжает двигаться со скоростью 12 м/с. Найти модуль ускорения, если время поворота 3 с.

Неверно: изменение скорости .

Верно: изменение скорости .

Модуль ускорения .

Периодическое движение – это движение, повторяющееся через равные промежутки времени. Период – время, за которое совершается одно повторение процесса при периодическом движении.

– общее время движения;

– количество повторений движения.

Частота – количество повторений движения за 1 секунду.

(или )

Пример. Маятник совершил 5 колебаний за 2 секунды. Период движения .

Частота движения .

Равномерное движение по окружности – движение, при котором модуль скорости постоянный, а направление меняется таким образом, что траекторией тела является окружность.

Линейная скорость равномерного движения по окружности

– радиус окружности, по которой движется тело.

Угловая скорость – угол, на который поворачивается тело за 1 секунду.

Связь угловой и линейной скорости

Пример. Линейная скорость секундной стрелки длиной 10 см равна .

Угловая скорость равна .

Центростремительное ускорение – ускорение, возникающее при изменении направления скорости.

Направление скорости и ускорения при равномерном движении по окружности

Сцепленные механизмы

Если 2 вала (шестеренки) приводятся в движение одной осью вращения, то они имеют одинаковые угловые скорости .

Если 2 вала (шестеренки) все время соприкасаются при вращении или сцеплены ременной передачей, то линейные скорости их точек на ободе равны.

Пример.

Линейные скорости точек на ободе: , .

Угловые скорости: .

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