Ход параллельного пучка лучей, проходящих через линзу

На собирающую линзу падает параллельный пучок лучей под произвольным углом к главной оптической оси. В какой точке пересекутся лучи пучка?

В главном фокусе линзы – НЕВЕРНО

В фокусе линзы – ВЕРНО

В задаче описан произвольный параллельный пучок лучей, проходящих через собирающую линзу. После прохождения через собирающую линзу лучи пересекутся в одной точке. Эта точка называется фокусом линзы. Линза имеет бесконечно много фокусов, и все они лежат в одной плоскости, которая называется фокальной плоскостью.

Если лучи в пучке параллельны главной оптической оси, то они после прохождения собирающей линзы пересекутся в точке, которая лежит на главной оптической оси. Эта точка называется главным фокусом линзы и обозначается буквой .

То есть главный фокус – это лишь один из множества фокусов линзы, и в этой точке параллельный пучок лучей пересекается только в одном случае: если пучок параллелен главной оптической оси.

По условию угол между пучком и главной оптической осью не определен, поэтому мы не знаем, в какой именно точке фокальной плоскости пересекутся лучи, и нельзя утверждать, что это будет главный фокус.