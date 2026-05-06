Ход луча, проходящего через рассеивающую линзу

На рассеивающую линзу параллельно главной оптической оси падает луч.

Определите дальнейшее направление луча.

В условии задана рассеивающая линза. Параллельный пучок лучей, падающий на рассеивающую линзу, после ее прохождения направлен так, что продолжения лучей пересекаются в одной точке, которая называется мнимым фокусом. Если лучи параллельны главной оптической оси линзы, то продолжения лучей пересекаются в главном мнимом фокусе.

Для рассеивающей линзы он находится по ту же сторону от линзы, что и падающий луч, поэтому первый вариант не подходит. Фокус рассеивающей линзы называется мнимым, потому что сами лучи через эту точку не проходят, то есть второй вариант тоже неправильный. Лучи направлены так, что через фокус проходят их продолжения.

Главный фокус обычно обозначается на рисунке с двух сторон, потому что линза проявляет одинаковые свойства при падении лучей на линзу с обеих сторон.