Повторение курса физики
01. Повторение. Решение ЕГЭ по физике за 2014 г. и КИМа за 2015 г.
1 ч 46 мин
02. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Элементы теории относительности. Квантовая физика.”
1 ч 12 мин
03. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Колебания и волны. Оптика.”
1 ч 20 мин
04. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Магнетизм”
49 мин
05. Промежуточный срез №7. Повторение
1 ч 5 мин
06. Строение ядра атома. Ядерные реакции (основной урок)
1 ч 29 мин
07. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Электростатика. Законы постоянного тока”
1 ч 21 мин
08. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Термодинамика”
1 ч 7 мин
09. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Молекулярно-кинетическая теория”
48 мин
10. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме "Механика. Часть II"
1 ч 1 мин
11. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме "Механика. Часть I"
41 мин
12. Строение атома (основной урок)
1 ч 0 мин
13. Основы квантовой теории. Фотоэффект (основной урок)
1 ч 1 мин
14. Элементы теории относительности (основной урок)
58 мин
15. Промежуточный срез №6. Повторение (основной урок)
55 мин
16. Волновая оптика (основной урок)
50 мин
17. Линзы (основной урок)
47 мин
18. Геометрическая оптика. Распространение света (основной урок)
53 мин
19. Механические колебания (основной урок)
1 ч 0 мин
20. Переменный ток. Электромагнитные волны (основной урок)
1 ч 2 мин
21. Электромагнитные колебания. Графики колебаний в колебательном контуре (основной урок)
1 ч 8 мин
22. Механические волны (основной урок)
48 мин
23. Маятники (основной урок)
59 мин
24. Промежуточный срез №5. Повторение (основной урок)
53 мин
25. Электромагнитная индукция (основной урок)
1 ч 12 мин
26. Введение в магнетизм (основной урок)
1 ч 11 мин
27. Решение задач по теме "Законы постоянного тока" (основной урок)
52 мин
28. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в полупроводниках. Вакуумный и полупроводниковый диод (основной урок)
1 ч 20 мин
29. Электрический ток в различных средах (основной урок)
54 мин
30. Закон Ома для полной цепи. Работа тока (основной урок)
55 мин
31. Расчет электрических цепей (основной урок)
57 мин
32. Постоянный электрический ток. Закон Ома для участка цепи (основной урок)
55 мин
33. Диэлектрики. Конденсаторы. Однородное электрическое поле (основной урок)
49 мин
34. Промежуточный срез №4 (основной урок)
50 мин
35. Работа электрического поля. Потенциал и напряжение (основной урок)
1 ч 4 мин
36. Влажность (основной урок)
1 ч 7 мин
37. Тепловой баланс (основной урок)
1 ч 7 мин
38. Расчет количества теплоты в различных случаях. Агрегатные состояния вещества (основной урок)
1 ч 6 мин
39. КПД тепловой машины. Графики процессов в термодинамике (основной урок)
1 ч 13 мин
40. Основы термодинамики. Законы термодинамики (основной урок)
1 ч 6 мин
41. Уравнение состояния идеального газа (основной урок)
59 мин
42. Введение в молекулярно-кинетическую теорию. Основное уравнение МКТ (основной урок)
1 ч 10 мин
43. Промежуточный срез №3. Повторение (основной урок)
41 мин
44. Решение задач по теме “Законы сохранения” (основной урок)
36 мин
45. Закон сохранения энергии (основной урок)
1 ч 7 мин
46. Работа. Мощность. КПД (основной урок)
53 мин
47. Основы электростатики (основной урок)
48 мин
48. Импульс. Закон сохранения импульса (основной урок)
52 мин
49. Сила Архимеда. Элементы механики жидкостей и газов (основной урок)
32 мин
50. Элементы статики. Простые механизмы (основной урок)
1 ч 3 мин
51. Промежуточный срез № 2. Повторение (основной урок)
37 мин
52. Алгоритм решения задач по динамике (основной урок)
42 мин
53. Силы трения. Наклонная плоскость (основной урок)
54 мин
54. Силы упругости (основной урок)
46 мин
55. Закон всемирного тяготения (основной урок)
45 мин
56. Основы динамики. Законы Ньютона (основной урок)
1 ч 3 мин
57. Повторение. Промежуточный срез № 1 (основной урок)
32 мин
58. Криволинейное движение. Движение по окружности (основной урок)
52 мин
59. Равноускоренное движение. Свободное падение (основной урок)
1 ч 15 мин
60. Введение. Основы кинематики. Равномерное прямолинейное движение (основной урок)
1 ч 3 мин
Cферическая линза – прозрачное тело, ограниченное с двух сторон сферическими поверхностями (в частности, одна из поверхностей может быть плоскостью).
Тонкая линза – линза, толщина которой пренебрежимо мала по сравнению с радиусами сферических поверхностей, которые ограничивают линзу.
Классификация линз по форме
Классификация линз по действию
Собирающая линза – линза, при прохождении которой параллельный пучок лучей собирается в одной точке.
Рассеивающая линза – линза, при прохождении которой параллельный пучок лучей рассеивается так, что продолжения этих лучей сходятся в одной точке.
Формы собирающих и рассеивающих линз
Схематическое изображение линз
Элементы линзы
Главная оптическая ось (1) – прямая, которая проходит через центры сферических поверхностей, которые ограничивают линзу.
Оптический центр линзы (2) – точка линзы, которая лежит на главной оптической оси. Луч света, проходящий через оптический центр линзы, не преломляется.
Главный фокус линзы (F) – точка на оси линзы, в которой собираются лучи (или продолжения лучей) после преломления в линзе, если падающий на линзу пучок света был параллелен главной оптической оси.
Фокальная плоскость (3) – плоскость, перпендикулярная главной оптической оси линзы и проходящая через главный фокус линзы. Если на линзу падает параллельный пучок света, то после преломления лучи (или их продолжения) будут пересекаться в точке (фокусе), которая лежит на фокальной плоскости.
Фокусное расстояние линзы – расстояние от оптического центра линзы до главного фокуса. Определяется с точностью до знака. Если линза собирающая, то фокусное расстояние берется со знаком плюс . Если линза рассеивающая, то со знаком минус .
Оптическая сила линзы
Пример: рассеивающая линза имеет фокусное расстояние 20 см. Тогда , .
Построение изображения в линзе
Провести луч из точки (предмета) через оптический центр линзы. Луч не преломляется.
Провести луч из точки параллельно оптической оси линзы. После преломления луч пройдет через главный фокус линзы (собирающая) или его продолжение будет проходить через главный фокус линзы (рассеивающая).
Точка, полученная при пересечении лучей (или их продолжений), является изображением исходной точки (предмета). Если лучи параллельны, то изображение отсутствует.
Классификация изображений
Действительное – изображение, полученное при пересечении самих лучей.
Мнимое – изображение, полученное при пересечении продолжений лучей.
Увеличенным или уменьшенным является изображение, зависит от того, больше или меньше линейные размеры изображения по сравнению с предметом.
Прямым или перевернутым является изображение, зависит от того, как ориентированы предмет и изображение относительно главной оптической оси линзы.
Построение хода луча, падающего произвольным образом на линзу
Построить луч (2), параллельный данному (1), который проходит через оптический центр линзы.
Отметить точку пересечения луча с фокальной плоскостью линзы ().
Продолжить исходный луч до пересечения с полученной точкой (собирающая линза) или провести луч через полученную точку и точку падения исходного луча на линзу (рассеивающая линза).
Формула тонкой линзы
– расстояние от предмета до линзы
– расстояние от линзы до изображения. Определяется с точностью до знака. Действительное изображение – знак плюс , мнимое изображение – знак минус .
Линейное увеличение предмета
– высота изображения
– высота предмета
Пример: свеча находится на расстоянии от собирающей линзы с оптической силой . Четкое изображение пламени свечи можно получить на расстоянии от линзы. Линейное увеличение в линзе составляет . Если высота свечи составляет , то высота её изображения будет равна .
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