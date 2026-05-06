Cферическая линза – прозрачное тело, ограниченное с двух сторон сферическими поверхностями (в частности, одна из поверхностей может быть плоскостью).

Тонкая линза – линза, толщина которой пренебрежимо мала по сравнению с радиусами сферических поверхностей, которые ограничивают линзу.

Классификация линз по форме

Классификация линз по действию

Собирающая линза – линза, при прохождении которой параллельный пучок лучей собирается в одной точке.

Рассеивающая линза – линза, при прохождении которой параллельный пучок лучей рассеивается так, что продолжения этих лучей сходятся в одной точке.

Формы собирающих и рассеивающих линз

Схематическое изображение линз

Элементы линзы

Главная оптическая ось (1) – прямая, которая проходит через центры сферических поверхностей, которые ограничивают линзу.

Оптический центр линзы (2) – точка линзы, которая лежит на главной оптической оси. Луч света, проходящий через оптический центр линзы, не преломляется.

Главный фокус линзы (F) – точка на оси линзы, в которой собираются лучи (или продолжения лучей) после преломления в линзе, если падающий на линзу пучок света был параллелен главной оптической оси.

Фокальная плоскость (3) – плоскость, перпендикулярная главной оптической оси линзы и проходящая через главный фокус линзы. Если на линзу падает параллельный пучок света, то после преломления лучи (или их продолжения) будут пересекаться в точке (фокусе), которая лежит на фокальной плоскости.

Фокусное расстояние линзы – расстояние от оптического центра линзы до главного фокуса. Определяется с точностью до знака. Если линза собирающая, то фокусное расстояние берется со знаком плюс . Если линза рассеивающая, то со знаком минус .

Оптическая сила линзы

Пример: рассеивающая линза имеет фокусное расстояние 20 см. Тогда , .

Построение изображения в линзе

Провести луч из точки (предмета) через оптический центр линзы. Луч не преломляется. Провести луч из точки параллельно оптической оси линзы. После преломления луч пройдет через главный фокус линзы (собирающая) или его продолжение будет проходить через главный фокус линзы (рассеивающая). Точка, полученная при пересечении лучей (или их продолжений), является изображением исходной точки (предмета). Если лучи параллельны, то изображение отсутствует.

Классификация изображений

Действительное – изображение, полученное при пересечении самих лучей.

Мнимое – изображение, полученное при пересечении продолжений лучей.

Увеличенным или уменьшенным является изображение, зависит от того, больше или меньше линейные размеры изображения по сравнению с предметом.

Прямым или перевернутым является изображение, зависит от того, как ориентированы предмет и изображение относительно главной оптической оси линзы.

Построение хода луча, падающего произвольным образом на линзу

Построить луч (2), параллельный данному (1), который проходит через оптический центр линзы. Отметить точку пересечения луча с фокальной плоскостью линзы (). Продолжить исходный луч до пересечения с полученной точкой (собирающая линза) или провести луч через полученную точку и точку падения исходного луча на линзу (рассеивающая линза).

Формула тонкой линзы

– расстояние от предмета до линзы

– расстояние от линзы до изображения. Определяется с точностью до знака. Действительное изображение – знак плюс , мнимое изображение – знак минус .

Линейное увеличение предмета

– высота изображения

– высота предмета

Пример: свеча находится на расстоянии от собирающей линзы с оптической силой . Четкое изображение пламени свечи можно получить на расстоянии от линзы. Линейное увеличение в линзе составляет . Если высота свечи составляет , то высота её изображения будет равна .

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