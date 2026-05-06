Формула тонкой линзы

Источник света находится на расстоянии от рассеивающей линзы с фокусным расстоянием . На каком расстоянии от линзы будет находиться изображение источника света? Будет ли изображение действительным или мнимым?

, изображение действительное – НЕВЕРНО

, изображение мнимое – ВЕРНО

Задача описывает получение изображения с помощью линзы, будем использовать формулу тонкой линзы. Расстояние от линзы до источника света . Линза рассеивающая, ее фокусное расстояние считаем отрицательным, .

Применим формулу тонкой линзы: .

Выразим отсюда расстояние от линзы до изображения:

Подставим известные значения и вычислим : .

Отрицательное значение расстояния от линзы до изображения означает, что изображение мнимое, оно находится на расстоянии от линзы.

Мы могли вспомнить сразу, что с помощью рассеивающей линзы можно получить только мнимые изображения. Тогда бы мы в формуле тонкой линзы поставили знак минус перед и в результате получили бы ответ , без минуса.

Это модуль расстояния от линзы до изображения, а то, что изображение мнимое, мы учли сразу.