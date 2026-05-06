Можно ли считать инерциальной систему отсчета, связанную с движущимся относительно Земли телом? Нельзя – НЕВЕРНО Можно, если движение равномерное прямолинейное – ВЕРНО

Землю в большинстве задач, которые мы решаем, с достаточной точностью можно считать инерциальной системой отсчета. Все системы отсчета, покоящиеся или движущиеся равномерно прямолинейно относительно выбранной инерциальной системы отсчета, тоже являются инерциальными. В нашем случае такой выбранной инерциальной системой отсчета является Земля.

Мы часто забываем, что системы отсчета, движущиеся равномерно прямолинейно относительно Земли, являются инерциальными. С неподвижными относительно Земли системами отсчета всё понятно. В неподвижном поезде, если мы положим теннисный мячик на горизонтальный стол и не будем его толкать, он будет покоиться по первому закону Ньютона, т.к. равнодействующая силы тяжести и силы реакции опоры равна нулю.

При движении поезда мы привыкли видеть, что мячик начинает двигаться, хотя силы, действующие на мячик, не изменились. Первый закон Ньютона не выполняется, система не является инерциальной. Однако заметим, что шарик приобретает ускорение, ощущает толчки только в моменты, когда движение становится неравномерным (поезд тормозит или разгоняется) или непрямолинейным (на неровностях в местах стыка рельсов или на поворотах). В идеальном случае при движении с постоянной скоростью по идеально ровным рельсам невозможно даже определить, не посмотрев в окно, движется ли поезд. Если система отсчета движется равномерно прямолинейно относительно выбранной инерциальной системы отсчета, она является инерциальной.