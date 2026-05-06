Ошибка 3. Направление силы инерции

Тело находится в автомобиле, который движется с ускорением, направленным на рисунке направо. Система отсчета, связанная с автомобилем, неинерциальная, на тело действует сила инерции. В какую сторону она направлена? Направо – НЕВЕРНО Налево – ВЕРНО

Автомобиль – неинерциальная система отсчета, т.к. он движется с ускорением относительно земли. Ускоренное движение системы отсчета учитываем, вводя силу инерции.

По модулю эта сила равна Направлена сила инерции в сторону, противоположную ускорению системы отсчета. Мы это хорошо знаем из опыта: когда мы едем в автомобиле – и он разгоняется, то есть ускорение направлено вперед, нас прижимает назад к сидению. Когда автомобиль тормозит, ускорение направлено назад, тогда нас отклоняет вперед. Соответственно, сила в нашей задаче направлена влево.

Ошибка 4. Третий закон Ньютона

Два ученика растягивают пружину, каждый из них прикладывает силу 30 Н. Определите силу упругости, возникающую при деформации пружины. 60 Н – НЕВЕРНО 30 Н – ВЕРНО

Опишем взаимодействие учеников с пружиной, применив третий закон Ньютона.

По третьему закону Ньютона тела взаимодействуют с силами, равными по модулю и противоположными по направлению. Ученик и пружина взаимодействуют с силами, равными по модулю. Ученик действует на пружину с силой 30 Н. Значит, пружина действует на ученика с силой упругости, направленной противоположно силе и равной 30 Н. С этой же силой пружина действует вторым концом на руку второго ученика.

Сила упругости пружины равна 30 Н.

Ошибочно утверждать, что силы, с которыми на пружину действуют ученики, складываются по модулю. Давайте рассмотрим: на пружину действуют две силы – и . Они равны по модулю и противоположны по направлению, их векторная сумма будет равна нулю. По первому закону Ньютона: если равнодействующая сил, действующих на пружину, равна нулю, то тело покоится или движется равномерно прямолинейно, что мы и наблюдаем в опыте с пружиной.