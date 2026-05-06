Сила () – векторная физическая величина, мера воздействия и причина движения.

Инертность – свойство тела, которое характеризует скорость изменения скорости тела под действием определенной силы.

Пример: на улице зима, машина движется по автотрассе в город, на повороте водитель видит лед и начинает уменьшать скорость, но машина не вписывается в поворот и съезжает на обочину из-за того, что для изменения скорости машине требуется действие большей силы. Это проявление свойства инертности.

Закон инерции: если на тело не действуют никакие другие тела, то тело сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения относительно земли. Инерциальная система отсчета – система, в которой выполняется закон инерции, то есть в отношении которой тело, внешние воздействия на которое взаимно компенсируются, движется равномерно прямолинейно.

Пример инерциальной системы отсчета:

1. Автобус, который равномерно прямолинейно движется по дороге.

2. Автобус, который стоит на остановке.

Неинерциальная система отсчета – система отсчета, в которой не выполняется закон инерции.

Пример: автобус, который тормозит перед остановкой.

На человека, который стоит в этом автобусе, действуют следующие силы:

1. сила тяжести;

2. сила реакции опоры.

Сумма всех рассматриваемых сил дает ноль, и, следовательно, человек должен оставаться в покое, но при торможении человек начинает двигаться вперед по инерции.

Инерция – свойство тел сохранять состояние своего покоя или состояние движения относительно инерциальной системы отсчета. Мерой инерции является масса тела.

Пример: пешеход, который прогуливается по лесу, запнулся о корягу, его нога остановилась, но его верхняя часть тела сохраняет свою скорость и по инерции продолжает свое движение, поэтому он падает.

Принцип относительности Галилея: механические явления происходят одинаково во всех инерциальных системах отсчета при одинаковых условиях. Первый закон Ньютона: существуют системы отсчета, называемые инерциальными, относительно которых тело движется прямолинейно и равномерно, если на него не действуют другие тела или действие этих тел скомпенсировано. Равнодействующая сил – векторная (геометрическая) сумма сил, приложенных к телу:

Находятся по правилу параллелограмма или правилу треугольника.

Пример: найти равнодействующую двух сил, модули которых равны и , угол между ними (рис. 1.). Определите равнодействующую этих сил.

Для определения равнодействующей этих сил достроим параллелограмм следующим образом (рис. 2).

Равнодействующей всех сил является диагональ построенного параллелограмма (рис. 3.).

Как известно из геометрии, диагональ параллелограмма можно найти по формуле:

Тогда .

Второй закон Ньютона: ускорение тела прямо пропорционально силе, действующей на него, и обратно пропорционально его массе:

Пример: с каким ускорением будет двигаться тело массой 200 г, если на него будет действовать сила 2 Н?

Согласно второму закону Ньютона: .

Ответ: тело будет двигаться с ускорением .

Третий закон Ньютона: силы, с которыми тела действуют друг на друга, равны по модулям и направлены по одной прямой в разные стороны.

Пример: на уроке физики учитель с учениками проводили эксперимент. Два близнеца тащили на себя веревку, к которой привязан динамометр. Определите силу, которую каждый с братьев прикладывает к веревке.

Согласно третьему закону Ньютона, динамометр показывает силу, которая приложена к веревке каждым мальчиком. Она равна 220 Н.

Масса – скалярная физическая величина, мера инертности тела. Плотность – скалярная физическая величина, равная удельной массе вещества на единицу объема. Плотность характеризует распределение молекул тела по всему объему и их массу.

Пример 1: определите плотность серной кислоты, если бидон емкостью 35 литров вмещает 63 кг кислоты.

Плотность серной кислоты найдем по формуле .

С учетом того, что .

Пример 2: почему 1 кг золота и 1 кг серебра имеют различный объем?

Различный объем двух веществ одинаковой массы связан с их различной плотностью. У золота она больше.

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