Брусок лежит на гладкой поверхности. К бруску привязаны две нити, за которые его тащат горизонтально с силами и . Угол между нитями равен . Найдите модуль равнодействующей сил, действующих на брусок. – НЕВЕРНО – НЕВЕРНО – ВЕРНО

На брусок действует сила тяжести, сила реакции опоры и силы натяжения нитей. Равнодействующая этих сил равна: .

Сила тяжести и сила реакции опоры уравновешивают друг друга: .

Тогда остается: .

Изобразим силы и на рисунке, вид сверху.

При сложении векторов, не направленных вдоль одной прямой, модуль вектора суммы не будет равен сумме модулей векторов: .

Вычислять модуль равнодействующей силы по теореме Пифагора также ошибочно, потому что векторы и не образуют прямоугольный треугольник.

Построим вектор . Для этого построим на векторах и параллелограмм и проведем диагональ.

Для выделенного треугольника применим теорему косинусов, угол .

По формуле приведения запишем: .

Окончательно получим: .