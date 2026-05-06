Чему равна внутренняя энергия 1 моль водорода при температуре 300 К? – НЕВЕРНО – ВЕРНО

Молекула водорода состоит из двух атомов. Внутренняя энергия двухатомного газа состоит не только из кинетической энергии поступательного движения частиц, как для одноатомного газа, а еще и из энергии вращательного движения молекулы.

Молекулу, состоящую из двух атомов, нельзя при рассмотрении внутренней энергии считать материальной точкой.

Поскольку у внутренней энергии двухатомного газа появляются новые составляющие по сравнению с одноатомным газом, формулы для вычисления внутренней энергии будут отличаться. Для двухатомного газа она равна: .

Вычислим внутреннюю энергии заданного в задаче количества водорода:

Напомню, внутренняя энергия одноатомного газа вычисляется по формуле: .

Для газа с тремя и более атомами в одной молекуле: .