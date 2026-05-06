Повторение курса физики
01. Повторение. Решение ЕГЭ по физике за 2014 г. и КИМа за 2015 г.
1 ч 46 мин
02. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Элементы теории относительности. Квантовая физика.”
1 ч 12 мин
03. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Колебания и волны. Оптика.”
1 ч 20 мин
04. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Магнетизм”
49 мин
05. Промежуточный срез №7. Повторение
1 ч 5 мин
06. Строение ядра атома. Ядерные реакции (основной урок)
1 ч 29 мин
07. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Электростатика. Законы постоянного тока”
1 ч 21 мин
08. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Термодинамика”
1 ч 7 мин
09. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Молекулярно-кинетическая теория”
48 мин
10. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме "Механика. Часть II"
1 ч 1 мин
11. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме "Механика. Часть I"
41 мин
12. Строение атома (основной урок)
1 ч 0 мин
13. Основы квантовой теории. Фотоэффект (основной урок)
1 ч 1 мин
14. Элементы теории относительности (основной урок)
58 мин
15. Промежуточный срез №6. Повторение (основной урок)
55 мин
16. Волновая оптика (основной урок)
50 мин
17. Линзы (основной урок)
47 мин
18. Геометрическая оптика. Распространение света (основной урок)
53 мин
19. Механические колебания (основной урок)
1 ч 0 мин
20. Переменный ток. Электромагнитные волны (основной урок)
1 ч 2 мин
21. Электромагнитные колебания. Графики колебаний в колебательном контуре (основной урок)
1 ч 8 мин
22. Механические волны (основной урок)
48 мин
23. Маятники (основной урок)
59 мин
24. Промежуточный срез №5. Повторение (основной урок)
53 мин
25. Электромагнитная индукция (основной урок)
1 ч 12 мин
26. Введение в магнетизм (основной урок)
1 ч 11 мин
27. Решение задач по теме "Законы постоянного тока" (основной урок)
52 мин
28. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в полупроводниках. Вакуумный и полупроводниковый диод (основной урок)
1 ч 20 мин
29. Электрический ток в различных средах (основной урок)
54 мин
30. Закон Ома для полной цепи. Работа тока (основной урок)
55 мин
31. Расчет электрических цепей (основной урок)
57 мин
32. Постоянный электрический ток. Закон Ома для участка цепи (основной урок)
55 мин
33. Диэлектрики. Конденсаторы. Однородное электрическое поле (основной урок)
49 мин
34. Промежуточный срез №4 (основной урок)
50 мин
35. Работа электрического поля. Потенциал и напряжение (основной урок)
1 ч 4 мин
36. Влажность (основной урок)
1 ч 7 мин
37. Тепловой баланс (основной урок)
1 ч 7 мин
38. Расчет количества теплоты в различных случаях. Агрегатные состояния вещества (основной урок)
1 ч 6 мин
39. КПД тепловой машины. Графики процессов в термодинамике (основной урок)
1 ч 13 мин
40. Основы термодинамики. Законы термодинамики (основной урок)
1 ч 6 мин
41. Уравнение состояния идеального газа (основной урок)
59 мин
42. Введение в молекулярно-кинетическую теорию. Основное уравнение МКТ (основной урок)
1 ч 10 мин
43. Промежуточный срез №3. Повторение (основной урок)
41 мин
44. Решение задач по теме “Законы сохранения” (основной урок)
36 мин
45. Закон сохранения энергии (основной урок)
1 ч 7 мин
46. Работа. Мощность. КПД (основной урок)
53 мин
47. Основы электростатики (основной урок)
48 мин
48. Импульс. Закон сохранения импульса (основной урок)
52 мин
49. Сила Архимеда. Элементы механики жидкостей и газов (основной урок)
32 мин
50. Элементы статики. Простые механизмы (основной урок)
1 ч 3 мин
51. Промежуточный срез № 2. Повторение (основной урок)
37 мин
52. Алгоритм решения задач по динамике (основной урок)
42 мин
53. Силы трения. Наклонная плоскость (основной урок)
54 мин
54. Силы упругости (основной урок)
46 мин
55. Закон всемирного тяготения (основной урок)
45 мин
56. Основы динамики. Законы Ньютона (основной урок)
1 ч 3 мин
57. Повторение. Промежуточный срез № 1 (основной урок)
32 мин
58. Криволинейное движение. Движение по окружности (основной урок)
52 мин
59. Равноускоренное движение. Свободное падение (основной урок)
1 ч 15 мин
60. Введение. Основы кинематики. Равномерное прямолинейное движение (основной урок)
1 ч 3 мин
Тепловое движение – <\/strong>хаотическое движение атомов и молекул.<\/p><\/blockquote>
Внутренняя энергия <\/strong>равна сумме кинетических энергий хаотического движения всех молекул (или атомов) и потенциальных энергий взаимодействия всех молекул.<\/p>
Внутренняя энергия изменяется при:<\/p>
- теплопередаче;<\/p>
- совершении работы над телом или самим телом.<\/p>
Пример: при трении пробирки выделяется тепло, и разогретый газ вытесняет пробку. Внутренняя энергия газа в пробирке увеличилась при выполнении работы силой трения.<\/em><\/p>
Внутренняя энергия идеального газа <\/strong>обуславливается только кинетической энергией движения молекул; потенциальной энергией их взаимодействия можно пренебречь.<\/p><\/div>, где i – число степеней свободы движения молекулы.<\/p>
Числом степеней свободы<\/strong> называют число независимых величин, с помощью которых может быть задано положение тела или частички. Для одноатомного газа<\/div> (атом движется в трех направлениях), двухатомного –<\/div> (молекула движется в трех направлениях и вращается вокруг двух осей), трех и более –<\/div> (по сравнению с двухатомным газом учитывается вращательное движение в трех плоскостях).<\/p>
Пример: газ аргон (<\/em>Ar) – одноатомный газ. Его внутренняя энергия определяется по формуле <\/em><\/div>. Кислород (<\/em><\/div>) – двухатомный газ, его внутренняя энергия равна <\/em><\/div>.<\/em><\/p>
Работу в термодинамике может совершать только газ, который изменяет свой объем. Работа идеального газа при изобарном процессе: <\/strong><\/div>.<\/p>
Работа идеального газа при изотермическом процессе: <\/strong><\/div>.<\/p>
Геометрическое пояснение работы газа<\/strong><\/p>
Работа газа численно равна площади фигуры, которая ограничена графиком зависимости p от V, осью V и ординатами начального и конечного состояния.<\/p><\/div><\/p>
Та часть энергии, которую тело теряет или получает при теплопередаче, называется количеством теплоты (<\/strong>Q).<\/strong><\/p><\/blockquote><\/div><\/p>
Чаще всего, если тело принимает теплоту, она считается положительной, а если отдает – отрицательной.<\/p>
При теплообмене не происходит превращения энергии из одной формы в другую: часть внутренней энергии горячего тела передается холодному; теплообмен прекращается при уравнивании их температур. Теплообмен в замкнутой системе описывается уравнением теплового баланса:<\/strong><\/p><\/div><\/p><\/div><\/p>
Основной закон, который работает в термодинамике, – это закон сохранения энергии.<\/p>
Закон сохранения энергии гласит<\/strong>: энергия в природе не возникает из ничего и не исчезает бесследно; количество энергии неизменно, она только переходит из одной формы в другую.<\/strong><\/p>
Первый закон термодинамики<\/strong><\/p>
Если при переходе системы из одного состояния в другое ее внутренняя энергия изменяется от некоторого начального значения<\/div> <\/sub>до конечного<\/div>, то изменение внутренней энергии ΔU равно сумме работы внешних сил и количества теплоты, переданного системе:<\/div>.<\/p>
Если система сама совершает работу<\/div> над внешними телами, то первый закон термодинамики <\/strong>формулируется так: при переходе системы из одного состояния в другое количество теплоты Q, переданное системе, затрачивается на изменение внутренней энергии системы<\/div> и выполнение газом работы А.<\/p><\/div><\/p>
Одна из формулировок второго закона термодинамики:<\/strong> невозможно перевести тепло от более холодной системы к более горячей при отсутствии других одновременных изменений в обеих системах или в окружающих телах.<\/p>
Изохорный процесс (<\/strong>V = <\/strong>const).<\/strong><\/p>
В соответствии с первым законом термодинамики<\/div>.<\/p>
Пример: процесс в газонаполненной электрической лампе при ее включении – внутри лампы увеличивается температура<\/em>, при э<\/em>том механическую работу лампа не выполняет.<\/em><\/p>
Изобарный процесс (<\/strong>p = <\/strong>const).<\/strong><\/p>
Из первого закона термодинамики ΔU = Q +<\/div> или ΔU = Q – pΔV.<\/p>
Иногда последнее выражение записывают в виде Q = ΔU + pΔV = ΔU + A.<\/p>
Изотермический процесс (<\/strong>T = <\/strong>const).<\/strong><\/p>
В изотермическом процессе внутренняя энергия идеального газа не меняется, поскольку она пропорциональна температуре. Поэтому из первого закона термодинамики (ΔU = Q+<\/div> или ΔU = Q – A) следует Q =<\/div>.<\/p>
Если в изотермическом процессе газ получает тепло (Q > 0), то он совершает положительную работу. Если же газ отдает тепло внешней среде (менее нагретой), то Q < 0 и работа газа отрицательна.<\/p>
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Ссылки на ресурсы Интернетурока<\/strong><\/p>
- Внутренняя энергия и работа в термодинамике<\/a><\/li>
- Количество теплоты. Удельная теплоемкость<\/a><\/li>
- Первый закон термодинамики<\/a><\/li>
- Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов<\/a><\/li><\/ol>
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Ссылки на сторонние ресурсы<\/strong><\/p>