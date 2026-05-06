Над газом была выполнена работа, равная , также газу передано количество теплоты, равное . Определите изменение внутренней энергии газа. , – НЕВЕРНО – ВЕРНО

По первому закону термодинамики изменение внутренней энергии ΔU равно сумме работы внешних сил и количества теплоты, переданного системе. Если обозначить работу внешних сил, совершённую над газом, как , то первый закон термодинамики запишется следующим образом: .

Тогда в нашем случае изменение внутренней энергии газа равно:

.

Есть другая запись первого закона термодинамики: количество теплоты, переданное системе, затрачивается на изменение внутренней энергии системы и выполнение газом работы. Если обозначить работу, выполненную газом, то первый закон термодинамики запишется так: , но работа , выполненная газом, – это не та работа, которая задана в условии.