Чему равна работа, выполненная газом при переходе из состояния 1 в состояние 2? – НЕВЕРНО – ВЕРНО

На графике процесса в координатах работа, выполняемая газом при данном процессе, численно равна площади фигуры, ограниченной графиком процесса и осью .

Мы помним формулу для работы газа при изобарном процессе, , но в нашем случае процесс не изобарный, поэтому данную формулу применять нельзя.

В нашем случае эта фигура – трапеция с высотой и основаниями и . Используя знания геометрии, мы можем вычислить площадь трапеции, она равна произведению средней линии трапеции на высоту: .

Подставим численные значения, которые мы видим на графике:

Обратите внимание, что при переходе графике из состояния 1 в состояние 2 точка, соответствующая состоянию газа, движется на графике слева направо, газ расширяется и выполняет положительную работу. При движении точки справа налево объем газа уменьшается, газ сужается, работа газа отрицательна. В этом случае мы найдем модуль работы как площадь фигуры под графиком процесса и поставим знак минус.