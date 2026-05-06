Действующее значение напряжения

Какое максимальное значение принимает напряжение в розетке бытовой сети?

– НЕВЕРНО

– ВЕРНО

В бытовой сети на электроприборы подается переменное напряжение с частотой . Это значит, что напряжение в сети всё время изменяется. Поэтому используют действующее значение напряжения и силы тока.

Действующее значение переменного напряжения равно такому напряжению при постоянном токе, при котором в проводнике выделяется такое же количество теплоты, что и переменном токе за то же время.

Действующее значение переменного напряжения в раз меньше, чем максимальное значение или амплитуда: . Аналогично определяется действующее значение силы тока.

Тогда максимальное значение напряжения равно: . Это значит, что по модулю напряжение изменяется от нуля до 310 В, при этом выделяется такая энергия, как если бы напряжение было постоянным и было бы равно 220 В.