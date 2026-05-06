Трансформатор

Можно ли использовать понижающий трансформатор в качестве повышающего и наоборот?

Нет – НЕВЕРНО

Да – ВЕРНО

Трансформатор состоит из железного сердечника и намотанных на него двух или более обмоток. На одну из обмоток, которая называется первичной, подается переменное напряжение.

При прохождении переменного тока по первичной обмотке в сердечнике появляется переменный магнитный поток. Благодаря сердечнику, который концентрирует магнитное поле внутри себя, магнитный поток существует практически только внутри сердечника. Во второй обмотке, которая называется вторичной, возникает такой же магнитный поток, который возбуждает в ней ЭДС индукции. Если ко вторичной обмотке подключить нагрузку, то через нее потечет ток.

Отношение напряжений на первичной и вторичной обмотке равно отношению количества витков первичной и вторичной обмоток: .

Если количество витков на вторичной обмотке в раз больше, то и напряжение на вторичной обмотке будет во столько же раз больше. Такой трансформатор называется повышающим.

Можно подать напряжение к той обмотке, которая состоит из большего количества витков. И она станет в этом случае первичной. Вторичная обмотка теперь будет содержать в раз меньше витков, соответственно, напряжение на вторичной обмотке будет в раз меньше, чем напряжение, которое подается на первичную обмотку. В таком подключении трансформатор будет повышающим.

Таким образом, один и тот же трансформатор может быть как повышающим, так и понижающим в зависимости от способа подключения.