Природа видимого света

Сравните природу света и радиоволн.

Свет и радиоволны имеют разную природу – НЕВЕРНО

Свет и радиоволны – это электромагнитные волны, которые отличаются частотой – ВЕРНО

Свет и радиоволны – это электромагнитные волны, которые отличаются частотой. Частоты радиоволн принимают значения приблизительно от 3 кГц до 300 ГГц. Видимый свет лежит в диапазоне частот приблизительно от 390 до 780 ТГц.

Границы диапазонов приблизительные, т.к. разделение непрерывного спектра на диапазоны условно. В частности, границы диапазона видимого света зависят от чувствительности глаза и индивидуальны для разных людей в разных условиях.