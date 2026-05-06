Вынужденные электрические колебания – колебания силы тока и напряжения под действием периодически меняющейся ЭДС, входящей в цепь.

, – максимальные значения напряжения и силы тока соответственно

– циклическая частота изменения ЭДС (источника колебаний)

– разность фаз между колебаниями силы тока и напряжения

Действующие значения силы тока и напряжения

;

Мощность переменного тока

– активное сопротивление цепи (сопротивление резисторов)

Генератор переменного тока

Рамка под действием внешней силы вращается в магнитном поле. При вращении изменяется магнитный поток через рамку, вследствие чего возникает ЭДС индукции. При равномерном вращении рамки создается переменная ЭДС .

Трансформатор – устройство для повышения или понижения напряжения с минимальными потерями мощности.

Условное обозначение трансформатора

Принцип работы трансформатора

На первичную обмотку подается переменное напряжение, в цепи возникает переменный ток. Переменный ток создает переменное магнитное поле (и переменный магнитный поток) в первичной обмотке. Из-за наличия сердечника (основы трансформатора) переменный магнитный поток возникает и через вторичную обмотку. Переменный магнитный поток способствует возникновению ЭДС во вторичной обмотке.

Коэффициент трансформации

– понижающий (напряжение) трансформатор

– повышающий трансформатор

Идеальный трансформатор – трансформатор без потерь мощности.

Пример: в первичной обмотке трансформатора 2000 витков, во вторичной 500 витков. , трансформатор понижающий. Если подать на вход (первичную обмотку) напряжение 1 кВ, то на выходе (во вторичной обмотке) напряжение будет 250 В. Если трансформатор идеальный, то при силе тока в первичной обмотке 1 А, во вторичной сила тока будет равна 4 А.

Схема передачи электроэнергии на расстояние

Электромагнитная волна – распространяющееся в пространстве возмущение электрического и магнитного полей.

В каждой точке пространства электрические и магнитные поля меняются во времени периодически. Электромагнитная волна является поперечной волной.

Скорость распространения электромагнитных волн

В вакууме: .

В среде: , где – показатель преломления среды.

Для электромагнитных волн, как и для любых волн, применима формула для скорости распространения волны: .

– период колебаний электромагнитной волны

– частота колебаний электромагнитной волны

Пример: электромагнитная волна, соответствующая красному видимому свету, имеет частоту . Длина этой волны в воздухе будет равна . Скорость распространения волны взяли равной , поскольку показатель преломления воздуха .

Шкала электромагнитных волн

Излучение и прием электромагнитных волн

Излучение электромагнитных волн можно производить с помощью колебательного контура. Частота излученной электромагнитной волны совпадает с частотой колебаний контура.

Прием электромагнитных волн осуществляется с помощью колебательного контура, имеющего такую же частоту, что и электромагнитная волна, которую требуется принять. При этом используется явление резонанса.

В таком случае период электромагнитной волны можно вычислить по формуле Томсона:

Пример: при увеличении емкости конденсатора в колебательном контуре в 9 раз, с помощью этого колебательного контура можно будет принимать электромагнитные волны с втрое большим периодом, чем ранее. Частота принимаемых электромагнитных волн уменьшится в 3 раза.

Радиолокация – определение расположения объекта по отраженной электромагнитной волне. Расстояние до объекта: .

– время от передачи электромагнитной волны до её принятия

На этом явлении основано действие эхолокаторов, радаров и пр.

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