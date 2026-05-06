Повторение курса физики
01. Повторение. Решение ЕГЭ по физике за 2014 г. и КИМа за 2015 г.
1 ч 46 мин
02. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Элементы теории относительности. Квантовая физика.”
1 ч 12 мин
03. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Колебания и волны. Оптика.”
1 ч 20 мин
04. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Магнетизм”
49 мин
05. Промежуточный срез №7. Повторение
1 ч 5 мин
06. Строение ядра атома. Ядерные реакции (основной урок)
1 ч 29 мин
07. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Электростатика. Законы постоянного тока”
1 ч 21 мин
08. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Термодинамика”
1 ч 7 мин
09. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Молекулярно-кинетическая теория”
48 мин
10. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме "Механика. Часть II"
1 ч 1 мин
11. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме "Механика. Часть I"
41 мин
12. Строение атома (основной урок)
1 ч 0 мин
13. Основы квантовой теории. Фотоэффект (основной урок)
1 ч 1 мин
14. Элементы теории относительности (основной урок)
58 мин
15. Промежуточный срез №6. Повторение (основной урок)
55 мин
16. Волновая оптика (основной урок)
50 мин
17. Линзы (основной урок)
47 мин
18. Геометрическая оптика. Распространение света (основной урок)
53 мин
19. Механические колебания (основной урок)
1 ч 0 мин
20. Переменный ток. Электромагнитные волны (основной урок)
1 ч 2 мин
21. Электромагнитные колебания. Графики колебаний в колебательном контуре (основной урок)
1 ч 8 мин
22. Механические волны (основной урок)
48 мин
23. Маятники (основной урок)
59 мин
24. Промежуточный срез №5. Повторение (основной урок)
53 мин
25. Электромагнитная индукция (основной урок)
1 ч 12 мин
26. Введение в магнетизм (основной урок)
1 ч 11 мин
27. Решение задач по теме "Законы постоянного тока" (основной урок)
52 мин
28. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в полупроводниках. Вакуумный и полупроводниковый диод (основной урок)
1 ч 20 мин
29. Электрический ток в различных средах (основной урок)
54 мин
30. Закон Ома для полной цепи. Работа тока (основной урок)
55 мин
31. Расчет электрических цепей (основной урок)
57 мин
32. Постоянный электрический ток. Закон Ома для участка цепи (основной урок)
55 мин
33. Диэлектрики. Конденсаторы. Однородное электрическое поле (основной урок)
49 мин
34. Промежуточный срез №4 (основной урок)
50 мин
35. Работа электрического поля. Потенциал и напряжение (основной урок)
1 ч 4 мин
36. Влажность (основной урок)
1 ч 7 мин
37. Тепловой баланс (основной урок)
1 ч 7 мин
38. Расчет количества теплоты в различных случаях. Агрегатные состояния вещества (основной урок)
1 ч 6 мин
39. КПД тепловой машины. Графики процессов в термодинамике (основной урок)
1 ч 13 мин
40. Основы термодинамики. Законы термодинамики (основной урок)
1 ч 6 мин
41. Уравнение состояния идеального газа (основной урок)
59 мин
42. Введение в молекулярно-кинетическую теорию. Основное уравнение МКТ (основной урок)
1 ч 10 мин
43. Промежуточный срез №3. Повторение (основной урок)
41 мин
44. Решение задач по теме “Законы сохранения” (основной урок)
36 мин
45. Закон сохранения энергии (основной урок)
1 ч 7 мин
46. Работа. Мощность. КПД (основной урок)
53 мин
47. Основы электростатики (основной урок)
48 мин
48. Импульс. Закон сохранения импульса (основной урок)
52 мин
49. Сила Архимеда. Элементы механики жидкостей и газов (основной урок)
32 мин
50. Элементы статики. Простые механизмы (основной урок)
1 ч 3 мин
51. Промежуточный срез № 2. Повторение (основной урок)
37 мин
52. Алгоритм решения задач по динамике (основной урок)
42 мин
53. Силы трения. Наклонная плоскость (основной урок)
54 мин
54. Силы упругости (основной урок)
46 мин
55. Закон всемирного тяготения (основной урок)
45 мин
56. Основы динамики. Законы Ньютона (основной урок)
1 ч 3 мин
57. Повторение. Промежуточный срез № 1 (основной урок)
32 мин
58. Криволинейное движение. Движение по окружности (основной урок)
52 мин
59. Равноускоренное движение. Свободное падение (основной урок)
1 ч 15 мин
60. Введение. Основы кинематики. Равномерное прямолинейное движение (основной урок)
1 ч 3 мин
Вынужденные электрические колебания – колебания силы тока и напряжения под действием периодически меняющейся ЭДС, входящей в цепь.
, – максимальные значения напряжения и силы тока соответственно
– циклическая частота изменения ЭДС (источника колебаний)
– разность фаз между колебаниями силы тока и напряжения
Действующие значения силы тока и напряжения
;
Мощность переменного тока
– активное сопротивление цепи (сопротивление резисторов)
Генератор переменного тока
Рамка под действием внешней силы вращается в магнитном поле. При вращении изменяется магнитный поток через рамку, вследствие чего возникает ЭДС индукции. При равномерном вращении рамки создается переменная ЭДС .
Трансформатор – устройство для повышения или понижения напряжения с минимальными потерями мощности.
Условное обозначение трансформатора
Принцип работы трансформатора
На первичную обмотку подается переменное напряжение, в цепи возникает переменный ток.
Переменный ток создает переменное магнитное поле (и переменный магнитный поток) в первичной обмотке.
Из-за наличия сердечника (основы трансформатора) переменный магнитный поток возникает и через вторичную обмотку.
Переменный магнитный поток способствует возникновению ЭДС во вторичной обмотке.
Коэффициент трансформации
– понижающий (напряжение) трансформатор
– повышающий трансформатор
Идеальный трансформатор – трансформатор без потерь мощности.
Пример: в первичной обмотке трансформатора 2000 витков, во вторичной 500 витков. , трансформатор понижающий. Если подать на вход (первичную обмотку) напряжение 1 кВ, то на выходе (во вторичной обмотке) напряжение будет 250 В. Если трансформатор идеальный, то при силе тока в первичной обмотке 1 А, во вторичной сила тока будет равна 4 А.
Схема передачи электроэнергии на расстояние
Электромагнитная волна – распространяющееся в пространстве возмущение электрического и магнитного полей.
В каждой точке пространства электрические и магнитные поля меняются во времени периодически. Электромагнитная волна является поперечной волной.
Скорость распространения электромагнитных волн
В вакууме: .
В среде: , где – показатель преломления среды.
Для электромагнитных волн, как и для любых волн, применима формула для скорости распространения волны: .
– период колебаний электромагнитной волны
– частота колебаний электромагнитной волны
Пример: электромагнитная волна, соответствующая красному видимому свету, имеет частоту . Длина этой волны в воздухе будет равна . Скорость распространения волны взяли равной , поскольку показатель преломления воздуха .
Шкала электромагнитных волн
Излучение и прием электромагнитных волн
Излучение электромагнитных волн можно производить с помощью колебательного контура. Частота излученной электромагнитной волны совпадает с частотой колебаний контура.
Прием электромагнитных волн осуществляется с помощью колебательного контура, имеющего такую же частоту, что и электромагнитная волна, которую требуется принять. При этом используется явление резонанса.
В таком случае период электромагнитной волны можно вычислить по формуле Томсона:
Пример: при увеличении емкости конденсатора в колебательном контуре в 9 раз, с помощью этого колебательного контура можно будет принимать электромагнитные волны с втрое большим периодом, чем ранее. Частота принимаемых электромагнитных волн уменьшится в 3 раза.
Радиолокация – определение расположения объекта по отраженной электромагнитной волне. Расстояние до объекта: .
– время от передачи электромагнитной волны до её принятия
На этом явлении основано действие эхолокаторов, радаров и пр.
Ссылки на ресурсы Интернетурока
Вынужденные электромагнитные колебания. Электромагнитные колебания в контуре - источник радиоволн
Электромагнитные волны. Опыты Г. Герца. Изобретение радио А. Поповым
Принцип радиотелефонной связи. Простейший радиоприемник. Радиолокация. Понятие о телевидении. Развитие средств связи
Шкала электромагнитных волн (низкочастотные излучения и радиоволны вплоть до инфракрасного излучения). Общие свойства волн
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