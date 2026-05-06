Разность потенциалов и работа электрического поля

Запишите работу, выполненную электрическим полем по переносу заряда из точки с потенциалом в точку с потенциалом .

– НЕВЕРНО

– ВЕРНО

Работа консервативных сил равна уменьшению потенциальной энергии: .

Потенциальная энергия – это работа, которую может выполнить консервативная сила (например, в нашем случае сила электростатического взаимодействия). Понятно, что если сила уже выполнила работу , то теперь она может выполнить работу на меньше, то есть потенциальная энергия системы уменьшится на , на что и указывает знак минус в формуле.

Потенциальная энергия заряда в электрическом поле с потенциалом равна . Тогда работа равна: