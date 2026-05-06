Знак потенциала

Сравните потенциалы на эквипотенциальных поверхностях 1 и 2, изображенных на рисунке.

– НЕВЕРНО

– ВЕРНО

Потенциал точечного заряда на расстоянии от заряда определяется по формуле: .

Все точки поверхности 1 находятся на одинаковом расстоянии от заряда, равном . Значит, во всех точках этой поверхности потенциал равен: .

Аналогично для поверхности 2: .

Сравним эти потенциалы. Поверхность 2 находится на большем расстоянии от заряда: .

Потенциал обратно пропорционален расстоянию, поэтому сравним следующие величины:

.

Обратим внимание, что заряд отрицательный, а, если умножить обе части неравенства на отрицательно число, знак неравенства поменяется на противоположный.

Чтобы безошибочно сравнивать потенциалы в двух точках, можно также пользоваться следующим правилом: потенциал убывает в направлении, которое указывают линии напряженности электрического поля.

Линии напряженности электрического поля направлены к отрицательному заряду, значит, в направлении от второй поверхности к первой потенциал убывает, .