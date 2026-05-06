Работа электрического поля

Сравните работу электрического поля по переносу положительного заряда из точки 1 в точку 2 и в точку 3, как показано на рисунке.

– НЕВЕРНО

– ВЕРНО

Электрическое поле является потенциальным, т.е. работа электрического поля по переносу заряда не зависит от траектории движения заряда.

Работа поля определяется разностью потенциалов между начальной и конечной точками движения заряда: .

При переносе заряда из точки 1 в точку 2 поле выполняет работу:

При переносе заряда в точку 3 запишем: .

В нашей задаче заряд движется в поле точечного заряда . В случае поля точечного заряды потенциал находится по формуле , где – расстояние от заряда до точки, в которой мы измеряем потенциал.

Т.к. точки 2 и 3 лежат на одной окружности, в центре которой находится заряд , то потенциалы в этих точках равны:

Значит, и работы по перемещению заряда 1 в точки 2 и 3 тоже равны: .