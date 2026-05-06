Сила Кулона – это сила, с которой действует электростатическое поле на вносимый в поле заряд.

, где – заряд, – напряженность электрического поля.

Потенциал поля в данной точке – это величина, которая равна работе кулоновских сил при перемещении единичного положительного заряда из данной точки в бесконечность.

Иными словами, потенциал поля в данной точке – это величина, которая численно равна потенциальной энергии единичного положительного заряда, помещенного в данную точку, если потенциальную энергию в бесконечности считать равной нулю.

Работа кулоновских сил равна уменьшению потенциальной энергии (чем больше работа уже выполнена, тем меньше возможность еще выполнить):

Потенциал поля точечного заряда на расстоянии от заряда равен: .

Потенциалы нескольких полей в данной точке складываются алгебраически. Электрическое поле подчиняется принципу суперпозиции.

Консервативное поле – это поле, работа которого по перемещению тела, на которое оно действует, не зависит от траектории движения тела. Электрическое поле является консервативным.

Разность потенциалов двух точек поля – это работа по перемещению единичного заряда из одной точки в другую. Эта работа не зависит от пути и является функцией только начальной или конечной точек.

Напряжение – это величина, которая численно равна работе электрического поля по переносу единичного положительного заряда через данный участок.

Сторонние силы – это какие-либо силы, кроме кулоновских, которые действуют на заряд.

Пример: электродвижущая сила – это работа сторонних сил по перемещению заряда.

Эквипотенциальная поверхность – это поверхность, все точки которой имеют одинаковый потенциал. Работа по перемещению заряда по эквипотенциальной поверхности равна нулю. Эквипотенциальная поверхность и линии напряженности поля в каждой точке поля взаимно перпендикулярные.

Однородное электрическое поле – это поле, в котором напряженность одинакова по модулю и направлению в любой точке пространства. Приблизительно однородным является электрическое поле между двумя разноименно заряженными плоскими металлическими пластинами. Линии напряженности однородного электрического поля параллельны друг к другу.

Напряженность в какой-либо точке однородного электростатического поля равна изменению потенциала, который приходится на единицу длины линий напряженности поля.

Пример: поверхность проводника в электростатике, сфера, в центре которой находится точечный заряд, являются эквипотенциальными поверхностями.

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