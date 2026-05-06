Сила действует на тело, которое при этом совершает перемещение . Чему равна по модулю работа силы ? – НЕВЕРНО – ВЕРНО

Работа силы по перемещению тела вычисляется по формуле , где – угол между векторами силы и перемещения.

В нашем случае угол , поэтому работа равна: .

При вычислении работы нужно не забывать учитывать угол между векторами силы и перемещения.