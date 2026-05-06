Тело массы опускают на веревке с высоты с ускорением . Чему равна работа силы натяжения веревки? – НЕВЕРНО – ВЕРНО

При вычислении работы важно определить силу, которая выполняет работу. Работа силы по перемещению тела вычисляется по формуле: .

Мы определяем работу силы натяжения нити. По третьему закону Ньютона сила натяжения по модулю равна весу тела. На уроках по динамике мы неоднократно вычисляли вес тела, движущегося с ускорением, направленным вниз, он равен .

Сила натяжения веревки направлена вертикально вверх и равна по модулю . Перемещение тела направлено вертикально вниз. Сила и перемещение направлены в противоположные стороны, угол между ними равен . Найдем работу силы натяжения:

Давайте вычислим работу силы тяжести. Сила тяжести, действующая на тело, равна и направлена вертикально вниз. Перемещение тела направлено вертикально вниз. Сила и перемещение направлены в одну сторону, угол между ними равен . Найдем работу силы тяжести:

Как видим, при определении работы важно знать, какая именно сила выполняет эту работу.