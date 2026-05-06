Длинное плечо невесомого рычага длиннее короткого в 4 раза. Такой рычаг дает выигрыш в силе в 4 раза. Найдите КПД рычага. – НЕВЕРНО – ВЕРНО

Мы уже изучили простые механизмы, в том числе рычаг. Из второго условия равновесия тел мы получили соотношение: .

Рычаг дает выигрыш в силе во столько раз, во сколько раз его длинное плечо длиннее короткого.

Найдем КПД рычага. КПД по определению равен отношению полезной работы к затраченной.

Полезная работа по перемещению груза коротким плечом рычага, который действует на груз с силой, равной по модулю , равна .

Затраченная работа – это работа силы , которую прикладывает рабочий. Сила . Перемещение конца длинного плеча рычага в 4 раза больше, чем перемещение конца короткого плеча, т.к. выделенные треугольники подобны.

,

Тогда .