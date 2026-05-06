Повторение курса физики
01. Повторение. Решение ЕГЭ по физике за 2014 г. и КИМа за 2015 г.
1 ч 46 мин
02. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Элементы теории относительности. Квантовая физика.”
1 ч 12 мин
03. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Колебания и волны. Оптика.”
1 ч 20 мин
04. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Магнетизм”
49 мин
05. Промежуточный срез №7. Повторение
1 ч 5 мин
06. Строение ядра атома. Ядерные реакции (основной урок)
1 ч 29 мин
07. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Электростатика. Законы постоянного тока”
1 ч 21 мин
08. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Термодинамика”
1 ч 7 мин
09. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Молекулярно-кинетическая теория”
48 мин
10. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме "Механика. Часть II"
1 ч 1 мин
11. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме "Механика. Часть I"
41 мин
12. Строение атома (основной урок)
1 ч 0 мин
13. Основы квантовой теории. Фотоэффект (основной урок)
1 ч 1 мин
14. Элементы теории относительности (основной урок)
58 мин
15. Промежуточный срез №6. Повторение (основной урок)
55 мин
16. Волновая оптика (основной урок)
50 мин
17. Линзы (основной урок)
47 мин
18. Геометрическая оптика. Распространение света (основной урок)
53 мин
19. Механические колебания (основной урок)
1 ч 0 мин
20. Переменный ток. Электромагнитные волны (основной урок)
1 ч 2 мин
21. Электромагнитные колебания. Графики колебаний в колебательном контуре (основной урок)
1 ч 8 мин
22. Механические волны (основной урок)
48 мин
23. Маятники (основной урок)
59 мин
24. Промежуточный срез №5. Повторение (основной урок)
53 мин
25. Электромагнитная индукция (основной урок)
1 ч 12 мин
26. Введение в магнетизм (основной урок)
1 ч 11 мин
27. Решение задач по теме "Законы постоянного тока" (основной урок)
52 мин
28. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в полупроводниках. Вакуумный и полупроводниковый диод (основной урок)
1 ч 20 мин
29. Электрический ток в различных средах (основной урок)
54 мин
30. Закон Ома для полной цепи. Работа тока (основной урок)
55 мин
31. Расчет электрических цепей (основной урок)
57 мин
32. Постоянный электрический ток. Закон Ома для участка цепи (основной урок)
55 мин
33. Диэлектрики. Конденсаторы. Однородное электрическое поле (основной урок)
49 мин
34. Промежуточный срез №4 (основной урок)
50 мин
35. Работа электрического поля. Потенциал и напряжение (основной урок)
1 ч 4 мин
36. Влажность (основной урок)
1 ч 7 мин
37. Тепловой баланс (основной урок)
1 ч 7 мин
38. Расчет количества теплоты в различных случаях. Агрегатные состояния вещества (основной урок)
1 ч 6 мин
39. КПД тепловой машины. Графики процессов в термодинамике (основной урок)
1 ч 13 мин
40. Основы термодинамики. Законы термодинамики (основной урок)
1 ч 6 мин
41. Уравнение состояния идеального газа (основной урок)
59 мин
42. Введение в молекулярно-кинетическую теорию. Основное уравнение МКТ (основной урок)
1 ч 10 мин
43. Промежуточный срез №3. Повторение (основной урок)
41 мин
44. Решение задач по теме “Законы сохранения” (основной урок)
36 мин
45. Закон сохранения энергии (основной урок)
1 ч 7 мин
46. Работа. Мощность. КПД (основной урок)
53 мин
47. Основы электростатики (основной урок)
48 мин
48. Импульс. Закон сохранения импульса (основной урок)
52 мин
49. Сила Архимеда. Элементы механики жидкостей и газов (основной урок)
32 мин
50. Элементы статики. Простые механизмы (основной урок)
1 ч 3 мин
51. Промежуточный срез № 2. Повторение (основной урок)
37 мин
52. Алгоритм решения задач по динамике (основной урок)
42 мин
53. Силы трения. Наклонная плоскость (основной урок)
54 мин
54. Силы упругости (основной урок)
46 мин
55. Закон всемирного тяготения (основной урок)
45 мин
56. Основы динамики. Законы Ньютона (основной урок)
1 ч 3 мин
57. Повторение. Промежуточный срез № 1 (основной урок)
32 мин
58. Криволинейное движение. Движение по окружности (основной урок)
52 мин
59. Равноускоренное движение. Свободное падение (основной урок)
1 ч 15 мин
60. Введение. Основы кинематики. Равномерное прямолинейное движение (основной урок)
1 ч 3 мин
Работа – <\/strong>способ передачи энергии в процессе силового взаимодействия макроскопических тел, или мера изменения энергии системы.<\/p><\/blockquote>
Механическая работа (А)<\/strong> – <\/em>скалярная физическая величина, численно равна произведению модуля силы (F) на модуль перемещения (S) тела и на косинус угла между ними.<\/p><\/blockquote><\/div><\/p><\/div><\/p><\/div><\/p>
Пример: рассмотрим примеры механической работы. При подъёме камня руками механическая работа совершается мышечной силой рук; поезд движется под действием силы тяги электровоза, при этом совершается механическая работа; при выстреле из ружья сила давления пороховых газов совершает работу – перемещает пулю вдоль ствола, скорость пули при этом увеличивается.<\/em><\/p>
Частные случаи взаимной ориентации векторов силы и перемещения<\/p>
Значение угла (<\/em><\/div><\/p><\/td>
<\/div><\/p><\/td>
Формула для расчета механической работы<\/em><\/p><\/td><\/tr>
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Пример: запишем формулу для вычисления работы силы тяжести при…<\/em><\/p>
броске тела (мяча) вертикально вверх<\/em><\/p><\/td>
падении тела (мяча) вертикально вниз<\/em><\/p><\/td><\/tr>
<\/div><\/em><\/p><\/td>
<\/div><\/em><\/strong><\/p><\/td><\/tr>
<\/div><\/p>
Знак минус возникает из-за того, что угол между <\/em><\/div> равен 180°<\/em><\/p><\/td>
<\/div><\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table>
Какую работу совершает сила тяжести, действующая на дождевую каплю массой 20 мг, при ее падении с высоты 2 км? Считайте, что <\/em><\/div>.<\/em><\/p>
Запишем формулу для вычисления работы силы тяжести при падении капли вертикально вниз: <\/em><\/div>.<\/em><\/p>
Подставим численные значения: <\/em><\/div>.<\/em><\/p>
Работа силы реакции опоры <\/strong>можно найти по формуле:<\/div>.<\/p>
Пример: рассмотрим несколько примеров и определим в них силу реакции опоры (<\/em><\/div>) и работу силы реакции опоры.<\/em><\/p>
<\/div><\/em><\/p><\/td>
<\/div><\/em><\/p><\/td>
<\/div><\/em><\/p><\/td>
<\/div><\/em><\/p><\/td><\/tr>
<\/div><\/p><\/td> <\/div><\/p><\/td> <\/div><\/p><\/td> <\/div><\/p><\/td><\/tr>
Однако работу сила реакции опоры не выполняет, потому что тело не передвигается<\/em><\/p><\/td>
Брусок будет покоиться или двигаться вверх или вниз вдоль плоскости. В любом случае сила реакции опоры перпендикулярна перемещению и работа этой силы будет равна нулю<\/em><\/p><\/td>
<\/div><\/p><\/td> <\/div><\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table>
Мощность<\/strong> – это скорость выполнения работы. Равна отношению произвольной работы А к времени t, в течение которого совершается работа. Мощность показывает, какая работа совершается за единицу времени.<\/p><\/blockquote><\/div><\/p><\/div><\/p>
Пример: одинаковую ли мощность развивают двигатели вагона трамвая, когда он движется с одинаковой скоростью без пассажиров и с пассажирами?<\/em><\/p>
При наличии пассажиров сила тяжести (вес) вагона больше, из-за этого увеличивается сила трения, равная в данном случае силе тяги и, таким образом, возрастает и мощность.<\/em><\/p>
КПД – <\/strong>характеристика эффективности системы (устройства, машины) в отношении преобразования или передачи энергии. Определяется отношением полезно использованной работы (энергии) к суммарному количеству работы (энергии), полученному системой; обозначается обычно η (эта). КПД является безразмерной величиной и часто измеряется в процентах.<\/p><\/blockquote><\/div><\/p><\/div>работа, производимая механизмом над перемещаемым телом (Дж).<\/p><\/div>работа, производимая над механизмом для приведения его в движение (Дж).<\/p>
Полная работа =<\/p><\/td>
Полезная работа<\/p><\/td>
+Работа против сил трения (сопротивление среды)<\/p><\/td>
+<\/p><\/td>
Работа по перемещению частей механизма<\/p>
<\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table>
Пример: Механическая лопата, проводимая в движение мотором мощностью 5 кВт, поднимает 180 тонн песка на высоту 6 м в течение часа. Каков КПД установки? Коэффициент полезного действия определяем по формуле: <\/em><\/div>.<\/em><\/p>
В этом уравнении полезная работа – эта та, которая пошла на подъем песка, полная – та, которую совершил двигатель. Эти работы не равны друг другу, так как некоторая часть полной работы перешла в тепло из-за наличия трения. Мы можем вычислить полезную и полную работы.<\/em><\/p><\/div><\/p>
Это общее выражение для работы. В нашем конкретном случае "<\/em>F<\/em>" - это сила, равная силе тяжести песка, "<\/em>S<\/em>" - высота подъема.<\/em><\/p><\/div><\/p>
Полную работу, совершенную двигателем, можно найти, зная его мощность и время работы.<\/em><\/p><\/div><\/p>
Тогда <\/em><\/div><\/p>
<\/em><\/p>
Ссылки на ресурсы Интернетурока<\/strong><\/p>
- Работа. Мощность. КПД<\/a><\/li>
- Механическая работа (Юдина Н.А.)<\/a><\/li>
- Механическая работа. Мощность (Зотов А.Е.)<\/a><\/li>
- Решение задач по теме «Механическая работа и мощность»<\/a><\/li>
- КПД<\/a><\/li>
- Решение задач по теме "КПД"<\/a><\/li>
- Закон сохранения энергии. Работа силы трения<\/a><\/li>
- Механическая работа. Мощность (Зеленин С.В.)<\/a><\/li><\/ol>
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Ссылки на сторонние ресурсы<\/strong><\/p>
- Prezentacii.com (Источник<\/a>).<\/li>
- 5klass.net (Источник<\/a>).<\/li>
- Home-edu.ru (Источник<\/a>).<\/li>
- Fizportal.ru (Источник<\/a>).<\/li>
- Википедия (Источник<\/a>).<\/li>
- Physbook.ru (Источник<\/a>).<\/li>
- Fxyz.ru (Источник<\/a>).<\/li>
- Class-fizika.narod.ru (Источник<\/a>).<\/li>
- Википедия (Источник<\/a>).<\/li>
- Prostoimehanizm.narod.ru (Источник<\/a>).<\/li><\/ol>"