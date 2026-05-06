Насколько увеличилась температура медной монеты массой , если ей было сообщено количество теплоты ? – НЕВЕРНО – ВЕРНО

При передаче теплоты монете работа не выполняется, и вся теплота пойдет на увеличение внутренней энергии монеты.

Для идеального газа внутренняя энергия пропорциональна температуре, для одноатомного газа при определении внутренней энергии мы пользовались следующим выражением: .

Однако модель идеального газа предполагает, что атомы газа не взаимодействуют между собой, кроме коротких промежутков времени при столкновениях, и внутренняя энергия газа представляет собой суммарную кинетическую энергию атомов.

Для жидкого или твердого агрегатного состояния, в котором пребывает монета, приведенная модель неприменима. Атомы меди в монете взаимодействуют между собой, они жестко связаны, и энергия их связи велика, она больше кинетической энергии их движения. Чтобы убедиться во взаимодействии атомов монеты, попробуйте это взаимодействие прервать: разломать монету.

При этом точный расчет энергии взаимодействия атомов в твердом теле – задача практически невыполнимая. Поэтому взаимосвязь между количеством теплоты, переданным веществу при нагревании, и изменением температуры, вызванным нагреванием, была определена экспериментально. Оказалось, что, если вещество не переходит из одного агрегатного состояния в другое, то каждый килограмм вещества при нагревании на 1 градус поглощает одно и то же определенное количество теплоты. Это количество теплоты назвали удельной теплоемкостью:

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Для меди удельная теплоемкость равна: .

Отсюда изменение температуры медной монеты при известном количестве теплоты равно: .