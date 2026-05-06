Вода в кастрюле кипит на медленном огне при температуре . Можно ли нагреть воду до температуры , если включить максимальный огонь? Можно – НЕВЕРНО Нельзя – ВЕРНО

Вода закипает при определенной температуре, которая при нормальном атмосферном давлении равна . При достижении этой температуры молекулы воды поглощают теплоту, и температура воды уже не увеличивается, а энергия некоторых молекул при этом становится достаточной для того, чтобы эти молекулы покинули воду. При этом, если увеличивать количество теплоты, передаваемое воде, таких молекул станет больше и вода начнет испаряться быстрее, но температура кипящей воды останется равной . То есть вся поглощенная водой теплота идет не на нагревание, а на разрыв связей между молекулами.

Температуру кипения воды можно увеличить, например, до – и тогда воду можно будет нагреть, например, до . Температура кипения зависит от давления воздуха, в котором находится вода. Увеличить температуру кипения можно, поместив воду в закрытый сосуд и создав в нем давление выше нормального атмосферного. Также кипение не будет протекать, если в воде не будет пузырьков газа, с внутренней поверхности которых будет испаряться вода. Однако названные выше способы получить перегретую воду не имеют ничего общего со скоростью сгорания газа в плите.