В калориметре, теплоемкость которого равна , находится вода, которую нагревают, повышая температуру с до . Какое количество теплоты поглотил калориметр? – НЕВЕРНО – ВЕРНО

По определению, теплоемкость тела – это количество теплоты, которое поглощает тело, нагреваясь на 1 градус. Это характеристика конкретного тела (в данном случае калориметра). Обычно обозначается большой буквой : .

Отсюда найдем количество теплоты, поглощенное калориметром в нашей задаче:

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Не стоит путать теплоемкость тела с удельной теплоемкостью вещества. Удельная теплоемкость – это количество теплоты, которое поглощает каждый килограмм вещества при нагревании на 1 градус. Обычно обозначается малой буквой : .

Это характеристика не тела, а материала, из которого изготовлено тело. Для расчета поглощенного телом количества теплоты при известной удельной теплоемкости нужно также знать массу тела.