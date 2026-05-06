Повторение курса физики
01. Повторение. Решение ЕГЭ по физике за 2014 г. и КИМа за 2015 г.
1 ч 46 мин
02. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Элементы теории относительности. Квантовая физика.”
1 ч 12 мин
03. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Колебания и волны. Оптика.”
1 ч 20 мин
04. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Магнетизм”
49 мин
05. Промежуточный срез №7. Повторение
1 ч 5 мин
06. Строение ядра атома. Ядерные реакции (основной урок)
1 ч 29 мин
07. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Электростатика. Законы постоянного тока”
1 ч 21 мин
08. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Термодинамика”
1 ч 7 мин
09. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Молекулярно-кинетическая теория”
48 мин
10. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме "Механика. Часть II"
1 ч 1 мин
11. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме "Механика. Часть I"
41 мин
12. Строение атома (основной урок)
1 ч 0 мин
13. Основы квантовой теории. Фотоэффект (основной урок)
1 ч 1 мин
14. Элементы теории относительности (основной урок)
58 мин
15. Промежуточный срез №6. Повторение (основной урок)
55 мин
16. Волновая оптика (основной урок)
50 мин
17. Линзы (основной урок)
47 мин
18. Геометрическая оптика. Распространение света (основной урок)
53 мин
19. Механические колебания (основной урок)
1 ч 0 мин
20. Переменный ток. Электромагнитные волны (основной урок)
1 ч 2 мин
21. Электромагнитные колебания. Графики колебаний в колебательном контуре (основной урок)
1 ч 8 мин
22. Механические волны (основной урок)
48 мин
23. Маятники (основной урок)
59 мин
24. Промежуточный срез №5. Повторение (основной урок)
53 мин
25. Электромагнитная индукция (основной урок)
1 ч 12 мин
26. Введение в магнетизм (основной урок)
1 ч 11 мин
27. Решение задач по теме "Законы постоянного тока" (основной урок)
52 мин
28. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в полупроводниках. Вакуумный и полупроводниковый диод (основной урок)
1 ч 20 мин
29. Электрический ток в различных средах (основной урок)
54 мин
30. Закон Ома для полной цепи. Работа тока (основной урок)
55 мин
31. Расчет электрических цепей (основной урок)
57 мин
32. Постоянный электрический ток. Закон Ома для участка цепи (основной урок)
55 мин
33. Диэлектрики. Конденсаторы. Однородное электрическое поле (основной урок)
49 мин
34. Промежуточный срез №4 (основной урок)
50 мин
35. Работа электрического поля. Потенциал и напряжение (основной урок)
1 ч 4 мин
36. Влажность (основной урок)
1 ч 7 мин
37. Тепловой баланс (основной урок)
1 ч 7 мин
38. Расчет количества теплоты в различных случаях. Агрегатные состояния вещества (основной урок)
1 ч 6 мин
39. КПД тепловой машины. Графики процессов в термодинамике (основной урок)
1 ч 13 мин
40. Основы термодинамики. Законы термодинамики (основной урок)
1 ч 6 мин
41. Уравнение состояния идеального газа (основной урок)
59 мин
42. Введение в молекулярно-кинетическую теорию. Основное уравнение МКТ (основной урок)
1 ч 10 мин
43. Промежуточный срез №3. Повторение (основной урок)
41 мин
44. Решение задач по теме “Законы сохранения” (основной урок)
36 мин
45. Закон сохранения энергии (основной урок)
1 ч 7 мин
46. Работа. Мощность. КПД (основной урок)
53 мин
47. Основы электростатики (основной урок)
48 мин
48. Импульс. Закон сохранения импульса (основной урок)
52 мин
49. Сила Архимеда. Элементы механики жидкостей и газов (основной урок)
32 мин
50. Элементы статики. Простые механизмы (основной урок)
1 ч 3 мин
51. Промежуточный срез № 2. Повторение (основной урок)
37 мин
52. Алгоритм решения задач по динамике (основной урок)
42 мин
53. Силы трения. Наклонная плоскость (основной урок)
54 мин
54. Силы упругости (основной урок)
46 мин
55. Закон всемирного тяготения (основной урок)
45 мин
56. Основы динамики. Законы Ньютона (основной урок)
1 ч 3 мин
57. Повторение. Промежуточный срез № 1 (основной урок)
32 мин
58. Криволинейное движение. Движение по окружности (основной урок)
52 мин
59. Равноускоренное движение. Свободное падение (основной урок)
1 ч 15 мин
60. Введение. Основы кинематики. Равномерное прямолинейное движение (основной урок)
1 ч 3 мин
Температура – это мера средней кинетической энергии молекул.
Из первого закона термодинамики видно, что основные способы изменения внутренней энергии тела – работа и передача тепла (теплообмен).
Виды теплообмена: теплопроводность, конвекция, излучение.
Теплопроводность. Скорость передачи теплоты: .
, где – коэффициент теплопроводности, зависящий от материала, который определяется по специальной таблице; – площадь поверхности; - модуль разности температур; – толщина проводящего слоя.
Процесс передачи энергии, сопряженный с переносом массы газа или жидкости, называется конвекцией.
Когда движение газа или жидкости возникает благодаря разности в плотности, как в рассмотренном случае, процесс называется естественной конвекцией.
Пример: циркуляция воздуха на пляже.
Когда движение жидкости или газа обеспечивается вентилятором, насосом и т.п., как в некоторых системах воздушного или водяного отопления, то процесс называется принудительной конвекцией.
Электромагнитное излучение – еще один связанный с изменением температуры способ передачи энергии.
Тепловое излучение – это электромагнитное излучение, возникающее за счет внутренней энергии тела.
Пример: излучение Солнца.
Калория (кал) – это количество теплоты, необходимое для повышения температуры 1 грамма воды на 1 градус. Несистемная единица измерения количества теплоты: .
Количество энергии, необходимое для увеличения температуры тела на 1 K (независимо от способа передачи тепла), называется теплоемкостью тела (C).
Удельная теплоемкость вещества () – это количество энергии (), необходимое для нагревания 1 кг вещества на 1 К.
, где – масса тела, - его изменение температуры.
Пример: удельная теплоемкость воды .
Вещество может находиться в одном из трех основных состояний: газообразном, жидком и твердом. Эти состояния называются агрегатными.
Благодаря большой разреженности вещества в газообразном состоянии его молекулы находятся на таких больших (относительно размеров молекул) расстояниях друг от друга, что взаимодействием молекул можно пренебречь.
В жидком состоянии расстояния между молекулами сравнимы с их размерами. Поэтому молекулы постоянно и сильно взаимодействуют друг с другом, и их тепловое движение имеет сложный, запутанный характер.
Атомы или молекулы твердых тел колеблются возле определенных положений равновесия. Эти положения равновесия могут составлять правильную пространственную структуру – кристаллическую решетку. Такие твердые тела называются кристаллическими.
Пример: кристаллическую структуру имеют алмаз, графит, а также множество металлов.
Твердое тело, состоящее из множества мелких кристаллов, называют поликристаллическим, а тело, состоящее из одного кристалла, – монокристаллическим.
В природе встречаются вещества, которые объединяют свойства кристаллических твердых тел и жидкостей. Они обладают текучестью как жидкость или аморфное твердое тело и анизотропией (неодинаковостью физических свойств в разных направлениях), что является отличительной чертой кристаллических тел. Такие вещества называют жидкими кристаллами.
Фаза – это синоним агрегатного состояния. Чтобы вещество перешло из одной фазы в другую, ему должно быть передано или у него отнято определенное количество теплоты, которое зависит от вещества и типа фазового перехода. Количество теплоты, требуемое для перевода вещества в другую фазу, называется скрытой или удельной теплотой.
, где – удельная теплота фазового перехода, – масса вещества.
Процесс преобразования твердого кристаллического тела в жидкость называется плавлением; процесс преобразования жидкости в твердое кристаллическое тело называется кристаллизацией.
Удельная теплота плавления (кристаллизации) () – это величина, которая численно равна количеству теплоты, необходимой для преобразования 1 кг кристаллического вещества при температуре плавления в жидкость той же температуры или количеству теплоты, выделяющемуся при преобразовании 1 кг жидкости в кристаллическое вещество той же температуры: .
Пример: удельная теплота плавления льда .
Удельная теплота парообразования (конденсации) () – это величина, которая численно равна количеству теплоты, поглощенной 1 кг жидкости при превращении в пар или выделенной 1 кг пара при превращении в жидкость при неизменной температуре.
Пример: удельная теплота парообразования воды .
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