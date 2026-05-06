Температура – это мера средней кинетической энергии молекул.

Из первого закона термодинамики видно, что основные способы изменения внутренней энергии тела – работа и передача тепла (теплообмен).

Виды теплообмена: теплопроводность, конвекция, излучение.

Теплопроводность. Скорость передачи теплоты: .

, где – коэффициент теплопроводности, зависящий от материала, который определяется по специальной таблице; – площадь поверхности; - модуль разности температур; – толщина проводящего слоя.

Процесс передачи энергии, сопряженный с переносом массы газа или жидкости, называется конвекцией.

Когда движение газа или жидкости возникает благодаря разности в плотности, как в рассмотренном случае, процесс называется естественной конвекцией.

Пример: циркуляция воздуха на пляже.

Когда движение жидкости или газа обеспечивается вентилятором, насосом и т.п., как в некоторых системах воздушного или водяного отопления, то процесс называется принудительной конвекцией.

Электромагнитное излучение – еще один связанный с изменением температуры способ передачи энергии.

Тепловое излучение – это электромагнитное излучение, возникающее за счет внутренней энергии тела.

Пример: излучение Солнца.

Калория (кал) – это количество теплоты, необходимое для повышения температуры 1 грамма воды на 1 градус. Несистемная единица измерения количества теплоты: .

Количество энергии, необходимое для увеличения температуры тела на 1 K (независимо от способа передачи тепла), называется теплоемкостью тела (C).

Удельная теплоемкость вещества () – это количество энергии (), необходимое для нагревания 1 кг вещества на 1 К.

, где – масса тела, - его изменение температуры.

Пример: удельная теплоемкость воды .

Вещество может находиться в одном из трех основных состояний: газообразном, жидком и твердом. Эти состояния называются агрегатными.

Благодаря большой разреженности вещества в газообразном состоянии его молекулы находятся на таких больших (относительно размеров молекул) расстояниях друг от друга, что взаимодействием молекул можно пренебречь.

В жидком состоянии расстояния между молекулами сравнимы с их размерами. Поэтому молекулы постоянно и сильно взаимодействуют друг с другом, и их тепловое движение имеет сложный, запутанный характер.

Атомы или молекулы твердых тел колеблются возле определенных положений равновесия. Эти положения равновесия могут составлять правильную пространственную структуру – кристаллическую решетку. Такие твердые тела называются кристаллическими.

Пример: кристаллическую структуру имеют алмаз, графит, а также множество металлов.

Твердое тело, состоящее из множества мелких кристаллов, называют поликристаллическим, а тело, состоящее из одного кристалла, – монокристаллическим.

В природе встречаются вещества, которые объединяют свойства кристаллических твердых тел и жидкостей. Они обладают текучестью как жидкость или аморфное твердое тело и анизотропией (неодинаковостью физических свойств в разных направлениях), что является отличительной чертой кристаллических тел. Такие вещества называют жидкими кристаллами.

Фаза – это синоним агрегатного состояния. Чтобы вещество перешло из одной фазы в другую, ему должно быть передано или у него отнято определенное количество теплоты, которое зависит от вещества и типа фазового перехода. Количество теплоты, требуемое для перевода вещества в другую фазу, называется скрытой или удельной теплотой.

, где – удельная теплота фазового перехода, – масса вещества.

Процесс преобразования твердого кристаллического тела в жидкость называется плавлением; процесс преобразования жидкости в твердое кристаллическое тело называется кристаллизацией.

Удельная теплота плавления (кристаллизации) () – это величина, которая численно равна количеству теплоты, необходимой для преобразования 1 кг кристаллического вещества при температуре плавления в жидкость той же температуры или количеству теплоты, выделяющемуся при преобразовании 1 кг жидкости в кристаллическое вещество той же температуры: .

Пример: удельная теплота плавления льда .

Удельная теплота парообразования (конденсации) () – это величина, которая численно равна количеству теплоты, поглощенной 1 кг жидкости при превращении в пар или выделенной 1 кг пара при превращении в жидкость при неизменной температуре.

Пример: удельная теплота парообразования воды .

Ссылки на ресурсы Интернетурока

Ссылки на сторонние ресурсы