Автомобиль половину пути проехал со скоростью 40 км/ч, а половину пути – со скоростью 60 км/ч. Чему равна его средняя скорость? Ответ: 50 км/ч – НЕВЕРНО Ответ: 48 км/ч – ВЕРНО

Не стоит считать, что слово «средняя» в понятии «средняя скорость» обозначает, что ее можно находить как среднее арифметическое: .

Вспомните определение: средняя скорость – отношение полного пути к полному времени движения.

Вы скажете: нам неизвестны ни время, ни путь. Но мы знаем два факта: во-первых, пути одинаковы. А во-вторых, на участках пути скорость тела не менялась. Воспользуемся этим фактом: .

Здесь – это половина полного пути.

Запомните, средняя скорость далеко не всегда может быть вычислена как среднее арифметическое. Это можно делать, если тело двигалось равноускоренно (и мы будем пользоваться этим фактом) или если тело двигалось одинаковые промежутки времени.