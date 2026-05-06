Тело, подброшенное вверх, сначала замедляется, а затем ускоряется. Значит ли это, что ускорение изменяется на противоположное? Ответ: да – НЕВЕРНО Ответ: нет – ВЕРНО

Нет. Ускорение свободного падения все время направлено вниз. Направление изменяет не ускорение, а скорость. Движение замедляется, пока направления скорости и ускорения противоположны. После прохождения верхней точки скорость направлена вниз. При этом направления скорости и ускорения совпадают, движение становится быстрее.