Движение тела описывается уравнением . Ускорение тела равно – НЕВЕРНО Ускорение тела равно – ВЕРНО

Общий вид закона зависимости координаты от времени при равноускоренном прямолинейном движении имеет вид .

Обратите внимание на третье слагаемое в правой части равенства. Множитель при квадрате времени равен половине ускорения . Это значит, что если в исходном уравнении , множитель при равен 1,5, то модуль ускорения будет равен .

Всегда ли время подъема тела и время движения вниз совпадают? Ответ: всегда – НЕВЕРНО Ответ: не всегда – ВЕРНО

При наличии сопротивления воздуха – нет. Можно доказать, что в этом случае движение вниз занимает больше времени, чем движение вверх.