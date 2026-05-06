Ускорение – изменение скорости за единицу времени.

При прямолинейном движении можно выбрать ось (например, ось ) и направить её вдоль направления движения. Тогда в проекции на эту ось: .

Средняя скорость движения равна всему перемещению, деленному на всё затраченное на него время: .

Пример. Автомобиль двигался 1 час со скоростью 40 км/ч и 3 часа со скоростью 60 км/ч. Общее время движения 4 часа. Общее перемещение равно 220 км. Средняя скорость равна 55 км/ч.

При равноускоренном движении средняя скорость на участке движения равна среднему арифметическому начальной и конечной скоростей на данном участке: . Зависимость перемещения от времени при равноускоренном движении: .

– начальная скорость движения, – ускорение.

Другие формулы для нахождения перемещения при равноускоренном движении: .

Расстановка знаков перед , , :

–если перемещение / скорость / ускорение направлены вдоль оси координат, то знак плюс; если против оси, то знак минус;

–если скорость тела уменьшается, то проекция ускорения имеет знак минус; если увеличивается, то знак плюс.

Графики прямолинейного равноускоренного движения

1)

2)

Зависимость от времени пути и перемещения при равноускоренном движении

В отличие от перемещения (1), значение пути (2) со временем не может уменьшаться.

Ускорение свободного падения – ускорение, с которым движутся все тела вблизи поверхности Земли в отсутствие внешних сил (кроме силы тяжести).

Движение тела, брошенного под углом к горизонту

Движение тела можно представить в виде сочетания двух движений:

1) Равномерное движение вдоль оси со скоростью .

2) Равноускоренное движение вдоль оси с начальной скоростью и ускорением свободного падения .

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