Уравнение состояния идеального газа (уравнение Клапейрона – Менделеева) связывает макропараметры (давление, объем и температуру), полностью характеризующие состояние газа.

Или , где – универсальная газовая постоянная, равная произведению постоянной Больцмана и постоянной Авогадро.

Уравнение состояния идеального газа (уравнение Клапейрона), которое связывает макроскопические состояния системы данной массы газа при переходе из состояния 1 в состояние 2, имеет вид: .

Термодинамические процессы изменения состояния некоторой массы газа во времени при фиксированном значении одного из параметров называют изопроцессами.

Процесс, в котором сохраняется температура (), называется изотермическим.

Пример: шар с мягкой резиновой поверхностью, в котором находится некая масса воздуха, сжимают, уменьшая его объем. При этом в шаре возрастает давление.

Изотермический процесс описывается законом Бойля – Мариотта: для данной массы газа произведение давления газа и его объема является постоянным, если температура газа не изменяется.

Изотерма – график зависимости между параметрами данной массы газа при постоянной температуре.

Изотермический процесс протекает медленно, потому что обусловлен теплообменом с окружающей средой.

Изобарный процесс () описывается законом Гей-Люссака: для данной массы газа отношение объема и температуры постоянное, если давление газа не изменяется.

Изобара – график зависимости между параметрами состояния данной массы газа при постоянном давлении.

Пример: расширение газа в цилиндре со свободно ходящим поршнем.

Изохорный процесс () описывается законом Шарля: для данной массы газа отношение давления к температуре является постоянным, если объем не изменяется.

Изохора – график зависимости между параметрами состояния данной массы газа при постоянном объеме.

Пример: нагрев (охлаждение) жидкости в замкнутом сосуде, который не изменяет свой объем.

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