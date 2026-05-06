В системе координат V-T изображены два графика изобар при давлениях и . Сравните эти давления. – НЕВЕРНО – ВЕРНО

При решении данной задачи важно не записать интуитивно, что, чем круче график изобары, тем большему давлению он соответствует. На самом деле график изобары с бóльшим углом наклона соответствует меньшему давлению. Как решить эту задачу? Мы ее решали на уроке, проделаем это еще раз.

1. Проведем вертикальную линию на графике. Она пересечет обе изобары.

2. Нижняя изобара пересекается в точке , верхняя изобара – в точке .

3. Отметим, что . Из закона Бойля – Мариотта следует, что при одинаковой температуре данная масса газа занимает больший объем, если давление в ней меньше.

4. Следовательно, , что и требовалось доказать.

Решим задачу другим способом. Состояние идеального газа описывается уравнением Менделеева – Клапейрона.

Выразим из него зависимость , изображенную на графике: .

Это уравнение прямой, крутизна которой тем больше, чем больше коэффициент , а он будет больше при меньшем давлении . Поэтому более крутому графику соответствует меньшее давление, .