Камера в колесе автомобиля при давлении имело объем . Когда колесо пробилось и из камеры вышло воздуха, давление упало до . Запишите необходимое уравнение для нахождения конечного объема . – НЕВЕРНО ; – ВЕРНО

В задаче описан газ, который мы можем считать идеальным и который переходит из одного состояния в другое.

Идеальный газ описывается уравнением состояния идеального газа, или уравнением Менделеева – Клапейрона: .

В задаче есть утечка газа, то есть масса и количество вещества не являются постоянными, а это необходимое условие применения уравнения Клапейрона или газовых законов. В данном случае их применять нельзя.

Опишем состояние идеального газа в камере колеса с помощью уравнения Менделеева – Клапейрона в первом состоянии до пробития: .

Во втором состоянии, после пробития, давление стало равно , объем стал равен , масса воздуха уменьшилась на и стала равна . Температура при этом не изменяется. Запишем уравнение Менделеева – Клапейрона для газа во втором состоянии:

.

Теперь, когда мы правильно записали систему уравнений, описывающую физический процесс, остается математическая часть: решение системы получение ответа.