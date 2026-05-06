Вопрос 19-3

Температура газа в металлическом баллоне увеличивается с до . Найдите конечное давление газа при начальном давлении . Утечек газа нет. – НЕВЕРНО – ВЕРНО

Утечек газа нет, значит, мы можем использовать газовые законы. Газ находится в металлическом баллоне, объем которого не изменяется, значит, протекает изохорный процесс, который описывается законом Шарля: .

Все необходимые значения заданы, выразим искомое давление : .

Подставим значения, не забыв перевести величины в СИ. Единицей измерения температуры в СИ является кельвин. Чтобы получить температуру по шкале Кельвина, нужно к значению температуры по шкале Цельсия прибавить 273:

Тогда:

Вопрос 19-4

При постоянной температуре объем идеального газа уменьшился с до . Какое было начальное давление газа, если оно увеличилось на ? ; – НЕВЕРНО ; – ВЕРНО

Об утечках газа ничего не сказано, по умолчанию будем считать, что их нет, и будем применять газовые законы. По условию задачи температура газа не менялась, процесс изотермический. Он описывается уравнением Бойля – Мариотта: .

Объем идеального газа был равен , а стал равен . Давление газа было равно , а стало на 500 Па больше, то есть стало равно . Обратите внимание: в задаче сказано, что давление не стало равно 500 Па, а увеличилось на 500 Па. Тогда .

Выразим начальное давление: .