Восприятие цвета

Какая характеристика световой волны определяет цвет, который мы видим?

Длина волны – НЕВЕРНО

Частота – ВЕРНО

Цвет, который воспринимает наш глаз, определяется частотой световой волны.

Частота и длина волны связаны между собой, эта связь выражается формулой: .

Например, для красного цвета частота равна приблизительно . В воздухе скорость света мало отличается от скорости света в вакууме, равной . Вычислим длину волны красного цвета в вакууме:

Если рассматривать распространение света только в одной среде, то длина волны однозначно определяется частотой. Заменим воздух водой. Оптическая плотность воды равна . Это значит, что скорость света в воде в раза меньше скорости света в вакууме.

Частота при переходе из одной среды в другую не изменяется, это значит, что уменьшается длина волны тоже в раза: .

Если бы цвет определялся длиной волны, то при переходе света из одной среды в другую менялся бы его цвет, и, например, кровь в воде выглядела бы зеленой. Но цвет определяется частотой, а частота света в разных средах одинакова.

Также обратите внимание, что волна не может распространяться со скоростью, большей скорости света в вакууме. В оптически плотных средах скорость света уменьшается в раз, поэтому не ошибитесь, что на что делить в формуле для .