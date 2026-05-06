Дисперсия – зависимость показателя преломления от частоты (длины волны) света. Чем больше частота, тем больше показатель преломления.

Белый (солнечный) свет содержит в себе весь спектр видимых длин волн. При попадании солнечного света на непрозрачный предмет некоторые длины волн поглощаются, некоторые – отражаются (с различной степенью интенсивности). Цвет предмета определяется длиной волны отраженного света, который имеет наибольшую интенсивность.

Разложение белого света в спектр с помощью призмы

Когерентные волны – волны, имеющие одинаковую частоту и постоянную во времени разность фаз.

Интерференция – наложение двух или нескольких когерентных волн, вследствие чего возникает увеличение или уменьшение результирующей амплитуды этих волн.

Разность хода – разность пройденных волнами расстояний до данной точки пространства.

Условия максимума и минимума интерференции двух волн

– максимум

– минимум

– длина волны

– произвольное целое число

Пример: в точку попадает свет с длиной волны от двух когерентных источников. Расстояния от этих источников до точки равны соответственно 121,511 мм и 121,504 мм. Разность хода равна . – целое число. В точке наблюдается максимум интерференции.

Дифракция – отклонение света от прямолинейного направления вблизи препятствий.

Принцип Гюйгенса – Френеля

Каждая точка волнового фронта (поверхность, до которой дошел волновой процесс к данному моменту времени) является источником вторичных волн, причём все вторичные волны когерентны друг другу.

Дифракционная решётка – оптический прибор, действие которого основано на явлении дифракции света. Представляет собой совокупность большого числа регулярно расположенных очень узких щелей в пластинке.

Период дифракционной решетки – суммарная ширина одной щели и расстояния между щелями.

Условие максимума интерференции при прохождении светом дифракционной решетки

– длина волны

– произвольное целое число

– угол между прошедшим лучом и нормалью к решетке

Значение называют порядком максимума.

Максимум при называют главным максимумом.

Пример: на дифракционную решетку падает свет с длиной волны . Дифракционная решетка содержит 200 штрихов на 1 мм. Тогда . Второй порядок максимума наблюдается под углом .

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