Явление интерференции

Наблюдается интерференция двух когерентных электромагнитных волн. Во сколько раз может максимально увеличиться амплитуда напряженности электрического поля в результате интерференции? Амплитуды двух волн одинаковы.

Четкого ограничения нет – НЕВЕРНО

В 2 раза – ВЕРНО

Интерференция – это сложение когерентных волн. Векторы напряженности электрического поля в данной точке просто складываются по принципу суперпозиции. В точке интерференционного максимума колебания напряженностей электрического поля двух волн протекают синфазно, поэтому максимума напряженность электрического поля будет достигать одновременно. Напряженности поля сложатся, и результирующая амплитуда колебаний будет равна .

Усиление волн в результате интерференции не стоит путать с резонансом, при котором амплитуда возрастает более чем в 2 раза. Резонанс – это резкое увеличение амплитуды вынужденных колебаний в случае, когда частота собственных колебаний колебательной системы совпадает с частотой колебаний внешнего воздействия. К взаимодействию электромагнитных волн резонанс отношения не имеет.