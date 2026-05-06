Дифракционная решетка

На дифракционную решетку, период которой равен , падает свет, длина волны которого равна . Дифракционная решетка находится на расстоянии от экрана. Отметьте на рисунке расстояние между первым и вторым максимумами на экране.

– НЕВЕРНО

– ВЕРНО

Дифракция света – это способность световой волны огибать препятствия, размеры которых сравнимы с длиной волны.

На данном явлении основан принцип работы дифракционной решетки. Лучи, прошедшие через щели, взаимодействуют, и на экране за дифракционной решеткой наблюдается интерференционная картина.

Условие максимумов интерференционной картины: , где – период дифракционной решетки, – порядок максимума, – угол, на который отклоняются складывающиеся лучи.

принимает целые значения начиная с нуля, то есть порядок интерференционного максимума начинается с нулевого. Если мы подставим в формулу значение , то получим:

То есть нулевой максимум будет виден строго под решеткой. Следующие максимумы нумеруются по порядку, и расстояние между первым и вторым максимумами отмечено на рисунке.