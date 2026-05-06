Назовите постулаты специальной теории относительности.<\/em><\/p> Скорость света в вакууме одинакова во всех инерциальных системах отсчета и не зависит ни от скорости источника, ни от скорости приемника светового сигнала<\/em> – НЕВЕРНО<\/strong><\/em><\/p> 1. <\/em>Все процессы в природе протекают одинаково во всех инерциальных системах отсчета.<\/em><\/p> 2. Скорость света в вакууме одинакова во всех инерциальных системах отсчета и не зависит ни от скорости источника, ни от скорости приемника светового сигнала<\/em> – ВЕРНО<\/strong><\/em><\/p> В основе специальной теории относительности лежат два постулата.<\/p> 1. Все процессы в природе протекают одинаково во всех инерциальных системах отсчета.<\/strong><\/p> 2. Скорость света в вакууме одинакова во всех инерциальных системах отсчета и не зависит ни от скорости источника, ни от скорости приемника светового сигнала.<\/strong><\/p> Понятие относительности знакомо нам из механики, и мы помним, что для законов динамики все инерциальные системы отсчета равноправны. Теперь первый постулат СТО обобщает его на все физические законы и процессы. Этот постулат кажется нам привычным и само собой разумеющимся, поэтому о нем часто забывают, чего делать не нужно.<\/p>"