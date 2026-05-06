Релятивистские эффекты

Какую длину будет иметь стержень на ракете, которая движется со скоростью , если в состоянии покоя его длина равна ?

– НЕВЕРНО

– ВЕРНО

Стержень движется относительно Земли со скоростью, сравнимой со скоростью света, значит, будем применять релятивистские законы.

При движении с высокой скоростью происходит релятивистское сокращение размеров, опишем это математически: .

Подставим известное значение скорости: .

Формулы для описания релятивистских эффектов замедления времени, сокращения размеров и увеличения массы можно вывести, используя постулаты СТО, как мы это делали на уроке. Однако все эти формулы содержат , а он меньше единицы, поэтому можно запомнить, что длина сокращается. Для длины требуется умножение на . Время замедляется, масса увеличивается: чтобы получить увеличение, нужно разделить на .