Скорость света в вакууме , является скоростью распространения любых электромагнитных волн в вакууме.

СТО (специальная теория относительности) – теория, разработанная Альбертом Эйнштейном, описывает движение частиц со скоростями близкими к скорости света.

Теория является верной при любых скоростях, но при малых скоростях эффекты, описываемые в СТО, являются несущественными и в большинстве случаев (но не всегда) ими можно пренебречь.

Постулаты СТО.

Все процессы в природе протекают одинаково во всех инерциальных системах отсчета Скорость света в вакууме одинакова во всех инерциальных системах отсчета и не зависит ни от скорости источника, ни от скорости приемника светового сигнала

Пример: ракета летит в сторону Солнца со скоростью . Чему равна скорость света, излученного Солнцем, в системе отсчета, связанной с ракетой?

Скорость света в системе отсчета ракеты равна – неверно

Скорость света в системе отсчета ракеты равна – верно

Релятивистское замедление времени

– интервал времени в покоящейся (собственной) системе отсчета.

– интервал времени в движущейся системе отсчета.

– скорость движущейся системы отсчета относительно неподвижной.

Пример: для наблюдателя на Земле сутки длятся . Для наблюдателя, который находится на космическом корабле, движущемся со скоростью , земные сутки длятся .

Релятивистское сокращение размеров

– линейный размер объекта в покоящейся (собственной) системе отсчета.

– линейный размер объекта в движущейся системе отсчета.

Эффект наблюдается только для размеров тела в направлении движения системы отсчета.

Пример: ракета цилиндрической формы летит относительно Земли со скоростью . Скорость ракеты направлена вдоль оси цилиндра. Для наблюдателя в ракете она имеет длину и радиус . Для наблюдателя на Земле её длина и радиус .

Релятивистский закон сложения скоростей

– скорость первой системы отсчета относительной второй.

– скорость первой системы отсчета относительной третьей.

– скорость второй системы отсчета относительной третьей.

Пример: представим, что лодка движется относительно воды в реке со скоростью по течению, скорость реки . Тогда скорость лодки относительно земли .

Релятивистская масса

– масса покоя; масса тела, измеренная в системе отсчета, в которой тело покоится.

– масса тела в системе отсчета, относительно которой оно движется со скоростью .

Релятивистский импульс

Релятивистская энергия

– энергия покоя; энергия, которая соответствует массе покоя .

– полная энергия тела.

– кинетическая энергия тела.

Связь полной энергии и импульса в релятивистской механике

Пример 1: в некоторой системе отсчета частица покоится (, ). Тогда , .

Пример 2: фотон имеет нулевую массу. Его энергия связана с импульсом .

Ссылки на ресурсы Интернетурока

Ссылки на сторонние ресурсы