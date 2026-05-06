Кинетическая энергия

Чему равна кинетическая энергия тела, которое движется со скоростью , если его масса покоя равна ?

– НЕВЕРНО

– ВЕРНО

Тело движется со скоростью, сравнимой со скоростью света. При таких скоростях нельзя пренебрегать релятивистскими эффектами (в частности, эффектом увеличения массы). Нельзя рассчитывать кинетическую энергию, как мы ее рассчитываем в классической механике по формуле .

В релятивистской механике полная энергия рассчитывается по формуле:

Чтобы получить кинетическую энергию, нужно отнять от полной энергии энергию покоя :

Подставим заданное значение скорости: